Che fine hanno fatto i DLC di Final Fantasy XVI? Ci sono novità

Durante il PAX West 2023, Naoki Yoshida ha confermato non solo una patch gratis disponibile per Final Fantasy XVI, ma anche due DLC in arrivo e la versione PC.

Square non sembra infatti voler archiviare la sua ultima fantasia finale (se volete dargli un'occasione, trovate il gioco in sconto su Amazon).

L'annuncio di nuovi contenuti ha infatti lasciato sorpresi i fan, i quali non vedono l'ora di tornare nel mondo di Valisthea.

Ora, come riportato anche su ResetEra, Hiroshi Takai ha spiegato che i 2 DLC di FFXVI permetteranno ai giocatori di conoscere meglio il mondo e di sperimentare «l'oscurità e il mistero della storia di Clive».

Da notare che l'8 dicembre ci sarà un aggiornamento delle classifiche del gioco, una data sicuramente sospetta che potrebbe preannunciare novità.

Nel corso di un'intervista ai Playstation Partner Awards. Takai-san ha anche dichiarato che stanno aggiungendo «nuovi nemici potenti ed elementi che renderanno la battaglia più divertente», il che sarà musica per le orecchie di chi desiderava un livello di sfida più alto.

Per quanto riguarda la storia, i dettagli sono ancora molto vaghi, ma visto quanto reso noto sono in molti a chiedersi se il DLC sarà ancora incentrato su Clive o se al centro della vicenda ci sarà qualcun altro.

Yoshida aveva espresso non poco tempo fa il desiderio di poter espandere la storia di Cid. Chissà dunque che non sia proprio lui uno dei protagonisti designati. Ovviamente, speriamo che i DLC non stravolgano il finale del gioco, ritenuto da molti assolutamente poetico e all'altezza della produzione.

Non è da escludere che Final Fantasy XVI possa quindi tornare a mostrarsi proprio sul palco dei The Game Awards 2023 ormai alle porte. Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso arrivassero novità proprio in occasione della nottata delle premiazioni condotta da Geoff Keighley.

Parlando d'altro, Square Enix ha da poco annunciato via social la sospensione dei server e di ogni tipo di supporto per Dissidia Final Fantasy Opera Omnia.