Final Fantasy XVI, Yoshida ha già scelto il protagonista del possibile DLC

Il debutto di Final Fantasy XVI è stato un grande successo per la console next-gen di casa Sony: i fan su PS5 hanno dato fiducia alla svolta action della saga, rimanendo affascinati dal mondo costruito e dai suoi personaggi.

Oltre all'avvincente storia di Clive Rosfield, c'è un altro personaggio misterioso che ha affascinato fin da subito gli appassionati in Final Fantasy XVI (lo trovate su Amazon): stiamo parlando di Cid, il dominante di Ramuh.

Pur avendo ammesso in precedenza che la storia del sedicesimo capitolo è stata pensata per non aver bisogno di alcuna espansione, nelle scorse ore lo stesso Naoki Yoshida aveva ammesso che ha iniziato a pensarci, basandosi sui feedback dei giocatori.

Ma chi potrebbe essere il nuovo protagonista dell'espansione, se ignoriamo naturalmente possibili contenuti aggiuntivi legati a Clive? In un'intervista rilasciata a Kakuchopurei (via GamesRadar+), Yoshi-P non ha alcun dubbio: dovrebbe essere Cid a rubare a la scena.

«È un personaggio interessante, con una vita e una storia di background complessa. Non è una decisione aziendale, ma più personale e creativa quella di renderlo giocabile in un futuro aggiornamento».

Insomma, Yoshida ha ammesso che Cid è uno dei suoi personaggi preferiti di Final Fantasy XVI, proprio come hanno già svelato molti fan: per questo motivo, il producer non vedrebbe l'ora di poter approfondire la sua storia in un DLC, qualora si decidesse di procedere in tal senso.

In attesa di capire se Square Enix sceglierà davvero di dare il via libera a un DLC, alcuni fan sono già convinti di aver scoperto perfino la possibile location per il primo contenuto aggiuntivo.

Tuttavia, andrà valutato se resterà ancora elevato l'interesse degli utenti: dopo un eccellente esordio al day-one, le vendite hanno iniziato a rallentare pericolosamente già dopo la seconda settimana. Un DLC potrebbe riaccendere l'entusiasmo, ma Square Enix dovrà prendere attentamente in considerazione rischi e benefici.