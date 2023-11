Final Fantasy, uno spin-off gratis sta per "morire"

La saga di Final Fantasy è sicuramente tra le più longeve di sempre, sebbene a quanto pare c'è un capitolo a cui presto sarà staccata la spina.

Mentre i fan aspettano a braccia aperte l'atteso seguito di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo davvero basso su Amazon), ci sono giochi ormai ignorati e lasciati lì a prendere polvere.

Advertisement

Square Enix ha infatti annunciato via social la sospensione dei server e di ogni tipo di supporto per Dissidia Final Fantasy Opera Omnia.

Il supporto è andato avanti per anni ma la compagnia giapponese ha svelato oggi che questa lunga corsa sta per arrivare al termine.

«Ai nostri fedeli giocatori, è con profondo rammarico che vi informiamo che Dissidia: Final Fantasy Opera Omnia terminerà il servizio il 29 febbraio 2024», si legge nel post ufficiale dello sviluppatore.

«Desideriamo ringraziarvi per i molti anni di supporto e speriamo che possiate divertirvi a giocare ancora per un po'», conclude il messaggio.

Ciò vuol dire che il gioco perderà le sue funzionalità online, con la spina che verrà definitivamente staccata a fine febbraio.

Ricordiamo che Dissidia Final Fantasy Opera Omnia è un videogioco di ruolo free-to-play (ossia giocabile gratuitamente) ambientato nell'universo dei giochi di combattimento Dissidia.

Più in generale, si tratta di un RPG a turni in cui è possibile controllare alcuni dei personaggi più famosi dell'intera saga di Final Fantasy. Fanno la loro comparsa infatti nomi illustri come Cloud, Zidane, Laguna, Cecil, Tidus, Tifa, Terra, Sazh e molti altri ancora, per un totale di più di trenta personaggi.

Ricordiamo che non è la prima volta che Square decide di "uccidere" uno spin-off della saga di FF, e non sarà certamente l'ultima.

Parlando invece di capitoli della saga che devono ancora vedere la luce, GameStop ha aperto finalmente i preorder di Final Fantasy VII Rebirth: Deluxe Edition, al cui interno trovate proprio una statuina dedicata a Sephiroth. Prenotatela ora per riceverla a casa vostra.

Ma non è tutto: alcune settimane fa abbiamo avuto modo di provare il ritorno di Cloud e soci: ecco la nostra anteprima.