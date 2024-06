Che fine ha fatto Wonder Woman? Lo sviluppo sarebbe «problematico»

Dopo l'annuncio arrivato ormai quasi 3 anni fa, i fan non hanno più avuto alcuna reale novità sull'ambizioso videogioco di Wonder Woman, e a giudicare dalle ultime indiscrezioni sembra che l'attesa si rivelerà ancora particolarmente longeva.

Il titolo sviluppato da Monolith Productions, team conosciuto soprattutto per aver lavorato su L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra (che trovate su Amazon), pare che non abbia avuto una produzione così agevole e che le cose non stiano andando esattamente come previsto.

Nonostante stia già ricevendo una mano di supporto dal team che ha sviluppato Gotham Knights, sembra che l'avventura dell'eroina DC Comics abbia incontrato qualche intoppo di troppo.

Secondo quanto riferito da Greg Miller, co-founder di Kinda Funny Games, lo sviluppo di Wonder Woman non starebbe andando affatto bene e i fan non dovrebbero sperare di saperne di più nel più breve tempo possibile (via PSU):

«Lo scorso anno — lascio il tutto ambiguo — ho parlato con un insider che mi ha detto: "Questo gioco [Wonder Woman] è problematico". È tutto quello che ho da dire. Quindi non nutro alcuna speranza che sia arrivato al punto da poter mostrare qualcosa».

Miller ha poi chiarito di non sapere con certezza a cosa si riferisse l'insider con la definizione "problematico", salvo poi specificare che ci sarebbe molta confusione per il modo in cui Warner Bros. sta gestendo i suoi progetti videoludici.

Dichiarazioni a cui non facciamo molta fatica a credere, ad esser sinceri, considerata quanto accaduto con Suicide Squad e dai primi segnali di difficoltà riscontrati con MultiVersus, anche se almeno nel caso di Wonder Woman è già stato chiarito che non sarà un live service.

In ogni caso, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite dai diretti interessati.

Da parte nostra, ci auguriamo che tutti i presunti problemi di sviluppo vengano risolti il prima possibile, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità.