MultiVersus ha già perso oltre la metà dei giocatori in una settimana

È passata meno di una settimana dal rilancio di MultiVersus sugli store per console e PC, ma i numeri attualmente disponibili per il platform fighter free-to-play dovrebbero accendere un campanello di allarme negli studi di Player First Games e Warner Bros. da non sottovalutare.

Nelle scorse giornate vi avevamo infatti segnalato di come i fan storici fossero rimasti davvero delusi da questo ritorno, a causa di feature assenti, un'ottimizzazione discutibile su diverse piattaforme e una gestione delle microtransazioni più predatoria rispetto al passato.

E come era purtroppo prevedibile, la delusione degli utenti si è già tradotta in un calo dei giocatori attivi davvero impressionanti: i dati riportati su SteamDB segnalano infatti un picco di 114.103 utenti nel momento in cui MultiVersus è tornato disponibile, non così distante dal record di oltre 153mila utenti durante la beta.

Tuttavia, i numeri delle ultime 24 ore testimoniano un crollo di quasi il 60% dei giocatori, dato che il picco di utenti attivi è stato di appena 51.585 giocatori: un dato decisamente ingeneroso, per un titolo nato con l'intenzione di contrastare Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon, a proposito) con le proprietà più iconiche di Warner Bros.

Ovviamente questi dati prendono in analisi esclusivamente il pubblico su Steam e non abbiamo numeri per stabilire con certezza quale sia la situazione sulle console PlayStation e Xbox, ma è plausibile immaginare che non sarà così distante anche sulle altre piattaforme.

Del resto, quando le partite multiplayer vengono perfino scoraggiate non assegnando alcuna valuta per sbloccare nuovi combattenti, contrariamente a quanto avveniva in passato, è difficile immaginare che gli utenti abbiano molto interesse a restare e continuare a giocare.

Il game director ci ha recentemente tenuto a sottolineare sul proprio profilo X che presto torneranno molte delle feature assenti nella nuova versione, confermando di fatto che il gioco è uscito "incompleto" nonostante più di un anno di lavoro.

Speriamo solo che questi fix arrivino prima che il gioco possa andare offline per una seconda volta: l'augurio è infatti che il gameplay di base — che resta comunque molto divertente, nonostante tutto — venga supportato da una gestione all'altezza delle aspettative.

Approfondiremo sicuramente l'argomento quando saremo pronti per la nostra recensione finale: per il momento, possiamo solo incrociare le dita e augurarci che si sia trattato dell'ennesimo incidente di percorso.