Quando esce Death Stranding 2? Non nel 2024, pare

Hideo Kojima è attualmente al lavoro su Death Stranding 2, o DS2 (titolo provvisorio), sequel del capolavoro uscito su PlayStation 4 (e PS5) e PC.

Il seguito del titolo originale, che potete trovare su Amazon a prezzo discremente basso, si è mostrato durante i The Game Awards dello scorso anno, per poi sparire dalle scene.

Il primo trailer ufficiale ha comunque fatto capire che DS2 sarà sicuramente un titolo da tenere d'occhio.

Ora, dopo che Hideo Kojima ha svelato di aver accolto nei suoi studi l'attore Timothée Chalamet, è tempo di parlare della presunta finestra di lancio del gioco.

Come riportato anche da TheGamer, Death Stranding 2 potrebbe essere lanciato nel 2025, secondo quanto rivelato da uno degli artisti del gioco.

La notizia proviene dal portfolio online dell'artista (il cui nome è al momento ignoto), che indica DS2 - uno dei tanti progetti a cui ha lavorato - non arriverà nel 2024.

A seconda della data di lancio del 2025, l'intervallo tra un sequel e l'altro potrebbe essere di sei anni: a fronte di ciò, Death Stranding 2 avrebbe sicuramente goduto di un lungo ciclo di sviluppo.

Kojima Productions non ha ancora risposto a questa potenziale fuga di notizie, quindi non è chiaro se la finestra di uscita del 2025 sia accurata.

Per questo motivo, non è chiaro se l'artista sia stato messo al corrente della data di uscita non ancora annunciata, ragion per cui il 2025 potrebbe essere solo una supposizione da parte sua, piuttosto che una conferma.

Vero anche che tra poco si terranno i The Game Awards, quindi potrebbe non passare molto tempo prima che queste voci vengano trovare conferma p messe a tacere.

Restando in tema DS2, il personaggio di Elle Fanning rimane al momento avvolto nel mistero, anche se sappiamo che sarà parte fondamentale della trama.

Ma non solo: alcuni mesi fa la nostra Stefania Sperandio ci ha spiegato tutto (ma davvero tutto) quello che sappiamo su Death Stranding 2.