Che console stanno comprando gli italiani al Black Friday?

Sappiamo che il momento del Black Friday è uno in cui in tanti ne approfittano per trovare i regali di Natale da mettere sotto l'albero. E questo significa che anche i videogiochi vanno particolarmente a ruba, con gli sconti che spuntano sui diversi store.

Ma quali sono le console che stanno andando per la maggiore, in questo Black Friday? Dando un'occhiata alle classifiche dei best-seller su Amazon nella categoria videogiochi (potete vedere la chart completa qui) sembra proprio che PS5 sia la preferita dei videogiocatori italiani al momento, complice anche il fatto che per lungo tempo è stata difficile da reperire – figuriamoci da reperire a prezzo ridotto.

Ci sono anche moltissimi acquisti a tema Nintendo Switch, ma anche Xbox Series X e Xbox Series S spuntano nella classifica, con anche gli accessori annessi.

Vediamo da vicino le posizioni in classifica.

Come sta andando PS5 al Black Friday?

PlayStation 5 al momento in cui scriviamo questa notizia compare in:

posizione #8 con il bundle che include Final Fantasy XVI ;

con il ; posizione #25 con il bundle che include EA Sports FC 24 ;

con il ; posizione #36 con la versione PS5 Digital ;

con la versione ; posizione #38 con il bundle che include God of War: Ragnarok ;

con il ; posizione #68 con la versione PS5 Standard;

Sarà interessante vedere, in futuro, se andrà a ruba anche la nuova PS5 Slim, che è stata resa da poco disponibile anche in Italia.

Come stanno andando Nintendo Switch e Xbox Series X|S?

Per quanto riguarda Nintendo Switch, nel momento in cui scriviamo compare nella top 100 dei videogiochi su Amazon in:

posizione #16 con il bundle che comprende Switch Sports ;

con il ; posizione #63 con Switch OLED (bianca) ;

con ; posizione #69 con il bundle che include Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe;

In merito alle console Xbox (per le quali vediamo in classifica numerosi accessori, tra controller e batterie), le vediamo nella top 100 in:

posizione #85 con Xbox Series X ;

con ; posizione #90 con Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass.

Interessante notare che anche il controller di Amazon Luna, il neonato servizio di gaming in cloud lanciato da pochi giorni in Italia, sia a sua volta presente in classifica, accomodandosi in posizione #12 in virtù anche dello sconto di lancio.

Le console, insomma, si sono fatte decisamente valere e sappiamo che in moltissimi ne troveranno una sotto l'albero di Natale.