Super Mario dice addio alla sua voce storica

L'attore Charles Martinet, noto per essere la voce di Mario, Luigi e Wario nei giochi Nintendo della serie di Super Mario Bros. per tre decenni, non doppierà più gli storici personaggi.

Martinet passerà al ruolo di "Ambasciatore di Mario", in cui continuerà a "viaggiare per il mondo condividendo la gioia di Mario", ha dichiarato la Grande N in un comunicato pubblicato su Twitter (via Polygon).

«È stato un onore lavorare con Charles per così tanti anni e vogliamo ringraziarlo e festeggiarlo», ha aggiunto Nintendo, che ha annunciato che pubblicherà un video messaggio con Martinet e il creatore di Super Mario Shigeru Miyamoto "in una data futura".

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023

I fan di Nintendo hanno notato per la prima volta un cambiamento nelle voci di Mario e Wario nei recenti trailer di Super Mario Bros. Wonder e WarioWare: Move It, due nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch in autunno (il primo lo trovate su Amazon).

Dopo settimane di silenzio e di speculazioni da parte dei fan, Nintendo ha finalmente confermato il cambiamento.

Martinet, 67 anni, è la voce identificabile di Mario dal 1991. Ha iniziato a prestare la sua simpatia dal sapore italiano per Nintendo durante le fiere, ma ha poi registrato la voce del personaggio, per la prima volta in un gioco Nintendo, in Super Mario 64, uscito nel 1996.

Da allora, Martinet è stato la voce di Mario in decine di giochi, ampliando la sua rosa di personaggi donando la parola anche a Luigi, Wario, Waluigi, Baby Luigi e Baby Mario.

Per The Super Mario Bros. Il Film, Nintendo e Illumination hanno arruolato Chris Pratt come voce di Mario. Per Luigi è invece stati scelto Charlie Day.

Auguriamo a Martinet tutta la fortuna del mondo, con la speranza di poterlo presto risentire in azione, magari nuovamente nel ruolo dell'idraulico.

Restando in tema, Super Mario Bros. Wonder potrebbe rappresentare un punto di svolta per la saga 2D, dopo che gli episodi New si erano "accontentati" senza innovare troppo.

Inoltre, nel corso di una intervista, il presidente Shuntaro Furukawa ha spiegato la visione di Nintendo per il futuro e per i suoi hardware.