C'è uno sparatutto che si ispira a Dino Crisis, e lo potete provare gratis

Capcom non sembra graziarci del ritorno di Dino Crisis, sebbene c'è un gioco in grado di colmare il vuoto (più o meno).

Lasciando da parte i vari Resident Evil (che trovate anche su Amazon), i fan dei dinosauri sono da tempo rimasti a bocca asciutta.

Certo, Capcom ha da poco rilasciato il divertente Exoprimal, ma a quanto pare ai giocatori non basta..

Ora, dopo che alcune settimane fa lo sviluppatore indie Dead Drop Studios ha pensato a DINOBREAK, descritto proprio come un successore spirituale del survival Capcom, c'è un altro titolo che potrebbe fare la caso vostro: Fossilfuel 2.

Come riportato anche da GamingBible, sviluppato da DangerousBob Studio, il gioco è il sequel del primo Fossilfuel rilasciato nel 2021, ed è di base uno sparatutto d'azione horror, in cui il giocatore deve farsi strada tra mostri giurassici e Super Soldati.

Il seguito sembra volere espandere il suo predecessore in quasi tutti i campi: «Esplorate la base sotterranea del Sierra Research Institute, ora allagata, mentre sarete inesorabilmente inseguiti da dinosauri feroci», recita la sinossi di Fossilfuel 2 su Steam, la cui demo è disponibile gratuitamente qui.

Al momento in cui scriviamo, infatti, Fossilful 2 non è ancora stato rilasciato e non ha alcuna recensione da parte degli utenti di Steam (vero anche che, dal trailer, il sequel sembra abbastanza promettente e potrebbe valere la pena dargli un'occhiata).

Certo, si tratta pur sempre di un "surrogato" e non di un vero e proprio Dino Crisis, ma è pur vero che il tempo in qualche modo deve essere ingannato.

Se ad ogni modo vi manca Regina, REX-HD Project è una mod remaster per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture dell’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.

Ma non è tutto: lo scorso 13 settembre, sempre Capcom ha festeggiato i 23 anni dall'uscita di Dino Crisis 2, sottolineando come del franchise non se ne sia del tutto dimenticata.