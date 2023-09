Capcom si ricorda di Dino Crisis 2, ma non nel modo che pensate voi

Sono ormai anni che i fan chiedono un sequel o un remake di Dino Crisis, sebbene Capcom non sembra intenta a esaudire i loro desideri.

A differenza di Resident Evil (che trovate anche su Amazon), il franchise coi dinosauri sembra essere stato parcheggiato senza possibilità di ritorno.

Vero anche che giochi come Exoprimal provato in un certo senso a colmare il vuoto, ma è chiaro che i giocatori vogliono un nuovo Dino Crisis.

Ad eccezione di vari fan remake, quindi, una nuova avventura di Regina non è al momento contemplata, sebbene a quanto pare Capcom non si sia scordata della serie.

Via X, infatti, la Casa di Mega Man ha festeggiato i 23 anni dall'uscita di Dino Crisis 2 sulla prima e indimenticabile PlayStation a 32-bit.

Il 13 settembre del 2000 usciva infatti in Giappone il secondo capitolo della serie, decisamente più action rispetto al primo (che invece era un survival horror in senso stretto).

Pur non trattandosi di un nuovo annuncio, è comunque confortante vedere come Capcom non abbia del tutto dimenticato il franchise. Sarebbe bello però vedere questo interesse trasformarsi in qualcosa di concreto, come magari l'annuncio di un nuovo progetto, fosse anche solo un remaster dei primissimi capitoli. Incrociamo le dita.

Mesi fa tra i fan è nato un sondaggio che chiedeva quale titolo classico lo studio avrebbe dovuto rifare da zero. Dino Crisis ha vinto ai voti, seguito da Resident Evil Code: Veronica X.

Vero anche che è stata la stessa Capcom a indire un altro sondaggio - questa volta ufficiale - per capire quali brand sono i più amati dai fan, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.

Nell'attesa di avere buone nuove, REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture fedeli all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.