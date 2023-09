C'è un gioco che si definisce l'erede di Dino Crisis, ed è vicino

Da molti anni ormai i fan chiedono a gran voce il ritorno di Dino Crisis, senza purtroppo vedere il desiderio esaudirsi. Tuttavia, è in arrivo un gioco in grado di colmare il vuoto.

Senza nulla togliere alla saga di Resident Evil (che trovate anche su Amazon), gli appassionati di T-Rex non hanno molto con cui giocare.

Giochi come il recente Exoprimal hanno in qualche modo tentato di colmare il vuoto. ma serve senza dubbio dell'altro.

Ora, dopo che alcune settimane fa Jaw Drop Games ha pubblicato un nuovo teaser trailer per il suo prossimo gioco survival horror sui dinosauri, a quanto pare ne è in arrivo un altro.

Via GamingBible, lo sviluppatore indie Dead Drop Studios ha pensato a DINOBREAK, descritto proprio come un successore spirituale del suo ispiratore Capcom.

Dando un'occhiata al trailer, il gioco ha un aspetto molto old-school dell'epoca passata PS1 e sembra avere i classici controlli tank.

Sembra inoltre anche che abbia anche una propria versione della modalità Mercenari, quindi il pacchetto nostalgia è completo.

Parlando con ComicBook, il cofondatore di Dead Drop Studios, Evan Wolbach, ha dichiarato: «Con DINOBREAK, rispondiamo alla massiccia richiesta dei fan di un successore spirituale di Dino Crisis. Siamo entusiasti di portare finalmente l'esperienza del survival horror preistorico nel futuro, sia per i fan che desiderano l'esperienza retrò, sia per i nuovi arrivati che non si sono ancora innamorati del gameplay teso ed eccitante che questo genere ha da offrire».

Resta da vedere se DINOBREAK sarà all'altezza di Dino Crisis in termini di gameplay, storia e qualità complessiva. Fortunatamente non dovremo attendere molto tempo per scoprirlo, perché il gioco arriverà su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 4 ottobre.

Nell'attesa, REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture fedeli all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.

Ma non solo: lo scorso 13 settembre, la Casa di Mega Man ha festeggiato i 23 anni dall'uscita di Dino Crisis 2, apparso sulla prima PlayStation.