C'è una versione di Okami che Hideki Kamiya vi chiede di non giocare

Uno degli annunci più sorprendenti che ha chiuso lo scorso anno è stato sicuramente il ritorno di uno dei migliori videogiochi di culto di casa Capcom: ci riferiamo naturalmente a Okami, che tornerà con un sequel diretto ancora una volta da Hideki Kamiya.

Il papà di Bayonetta è dunque pronto a tornare a sviluppare grandi videogiochi, dopo aver dato l'addio a PlatinumGames per cercare di ritrovare la sua indipendenza.

Ovviamente l'annuncio di "Okami Sequel" ha anche ispirato nelle scorse settimane numerosi giocatori a recuperare il bellissimo capitolo originale, cosa che ha però lanciato diversi interrogativi su quale fosse la migliore versione da recuperare.

Ricordiamo infatti che Okami venne rilasciato originariamente solo su PS2, ma ha ricevuto delle rimasterizzazioni HD sulle console più recenti (che trovate su Amazon).

Tuttavia, una delle versioni più conosciute dal grande pubblico è sicuramente la versione Wii, grazie all'implementazione dei controlli di movimento rimasta nell'immaginario di molti utenti.

Eppure, forse un po' a sorpresa, Hideki Kamiya ha chiesto ai suoi fan sul profilo X di non giocare questa versione, dato che il team originale non fu coinvolto nel porting per la storica console Nintendo (via My Nintendo News):

«La versione Wii non è quella originale... Ho fatto la versione PS2... Se volete giocarlo adesso, la versione HD è quella migliore... Personalmente, non voglio che giochiate la versione Wii...».

Ricordiamo che l'edizione per Nintendo Wii venne sviluppata da Ready at Dawn e venne accolta perlopiù positivamente da pubblico e critica, come dimostra la media di 90/100 su Metacritic per questa versione.

Il motivo per cui Hideki Kamiya non voglia che recuperiate la versione Wii di Okami sembrerebbe dunque essere prevalentemente perché il director non è stato coinvolto, anche se alcuni utenti fanno notare che tale edizione fu anche criticata per l'omissione dai riconoscimenti di buona parte del team originale.

Vista in questi termini penso sia decisamente più comprensibile perché l'autore preferisce che recuperiate Okami HD — se non addirittura la versione PS2 originale — piuttosto che riprovarlo su Wii in vista dell'arrivo del sequel.

Qualunque sia la vostra scelta, ricordiamo che al momento non sappiamo quando arriverà effettivamente Okami Sequel, ma come sempre vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.