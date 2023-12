Hideki Kamiya, la verità sull'addio a Platinum: «non considero i giochi come prodotti»

Il director Hideki Kamiya ha parlato apertamente del suo addio a PlatinumGames, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Kamiya è stato autore di diverse serie di successo, inclusa la serie di Bayonetta, con gli ultimi capitoli diventata esclusiva Nintendo (trovate Bayonetta 3 su Amazon).

Il contributo di Hideki Kamiya è stato fondamentale nel rendere PlatinumGames uno studio così apprezzato da tutti, ma dopo circa 16 anni, il director è pronto ad andare a caccia di nuove avventure.

Ora, via GameInformer, Hideki Kamiya, ha rivelato i motivi per cui ha lasciato lo studio.

In una nuova intervista rilasciata a IGN US, Kamiya ha dichiarato di aver deciso di andarsene perché sentiva che la direzione in cui l'azienda stava andando era diversa dalle sue convinzioni come sviluppatore.

«Senza quell'elemento di fiducia, non potevo continuare a lavorare lì, e così me ne sono andato, per poter continuare a lavorare in quello che considero il modo giusto», ha detto Kamiya.

«Non considero i giochi come prodotti, ma piuttosto come opere d'arte. Voglio mettere la mia arte nei giochi e offrire giochi che potrebbero essere realizzati solo da Hideki Kamiya, in modo che i giocatori possano godere dei giochi di Hideki Kamiya esattamente come sono».

E ancora: «Ho deciso di lasciare l'azienda e di seguire la mia strada, per continuare a creare giochi che rispecchiano gli sviluppatori che li hanno creati.»

Kamiya ha anche dichiarato di aver discusso a lungo con il presidente di Platinum, Atsushi Inaba, in merito alla sua possibile partenza, decidendo di andarsene solo dopo che i due si erano accordati.

«Anche Inaba aveva le sue convinzioni come capo dell'azienda», ha spiegato Kamiya a IGN. «Anche se le sue convinzioni erano diverse dalle mie, ne abbiamo parlato a fondo e siamo stati entrambi soddisfatti della conclusione che abbiamo raggiunto».

Kamiya ha detto che la reazione dei team di sviluppo di Platinum è stata di tristezza, con alcuni che hanno persino pianto nel suo ufficio mentre gli parlavano di questo. Nonostante ciò, Kamiya ha dichiarato di non rimpiangere la sua decisione di lasciare.

Ricordiamo che PlatinumGames fu fondata da diversi ex membri chiave di Clover Studio, team di sviluppo che aveva dato vita a prodotti come Okami, Viewtiful Joe e God Hand ed è ormai diventata un sinonimo di garanzia nel mercato dei giochi action.

Negli anni, Kamiya ha continuato a intervenire regolarmente su diversi argomenti — come la spinosa discussione sul termine JRPG — e nulla lasciava trasparire questo addio.

Ricordiamo anche che il director aveva grandi piani per il futuro di Bayonetta, svelando di non avere intenzione di fermarsi dopo il terzo capitolo e Origins.