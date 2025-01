C'è una nuova console portatile in arrivo

Atari ha ufficialmente svelato la Gamestation Go!, una console portatile che strizza l’occhio al passato in un design moderno, anticipando la sua presentazione ufficiale al CES 2025.

Mentre molti aspettavano notizie su Nintendo Switch 2 (la prima la trovate su Amazon), Atari ha scelto di stupire con un prodotto rivolto agli amanti del retrogaming.

Del resto, le console portatili sono state un ottimo regalo di Natale anche secondo noi, quindi l'arrivo di una piattaforma è cosa buona e giusta.

Il trailer di presentazione, breve ma accattivante, mostra la console in tutto il suo splendore (via VG247/GameFront).

La Gamestation Go! combina elementi classici e moderni con pulsanti standard come i quattro frontali e i grilletti, un keypad e una Track-Ball per replicare l’esperienza di alcuni classici Atari.

Questi dettagli sottolineano la volontà di Atari di mantenere viva la sua eredità, offrendo una console che sia in grado di supportare titoli iconici con un tocco di modernità.

Non è la prima volta che si sente parlare della console in questione. Una versione preliminare, nota come Gamestation Portable, è stata mostrata al CES dell'anno scorso.

La Gamestation Go! arriva in un momento particolarmente interessante per il mercato delle console portatili.

Sebbene Atari si rivolga principalmente ai fan del retrogaming, il lancio della Gamestation Go! evidenzia un interesse crescente per console portatili versatili e capaci di offrire esperienze uniche.

Per ora, il trailer è tutto ciò che abbiamo, ma il CES 2025 promette di essere l’occasione perfetta per scoprire ulteriori dettagli su questa nuova console (specifiche tecniche, prezzo e lineup di giochi saranno sicuramente tra gli argomenti più attesi).

Parlando di piattaforme handheld, anche PlayStation Portal sembra essere stata un vero successo, nonostante le polemiche iniziali.

Ma non solo: sembra che Sony stia pensando al ritorno di una PlayStation Portable, esplicitamente pensata per i giochi PlayStation 4.