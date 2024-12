PlayStation Portal sembra un vero successo, nonostante tutto

PlayStation Portal è stato un hardware ampiamente discusso e criticato ma, nonostante tutte le analisi e critiche dubbiose, sembra che la periferica abbia venduto molto bene.

Sappiamo già, grazie alle analisi di Game File, che PlayStation Portal ha allungato la vita di PS5, in un certo senso. Hiromi Wakai, vice presidente del product placement di Sony Interactive, sottolinea un dato curioso sulle maggiori ore di utilizzo di PlayStation Portal: pare infatti che l'ora di punta siano le 9 di sera.

A un anno dal lancio, i dati di utilizzo ci dimostrano che PlayStation Protal potrebbe aver raggiunto le due milioni di unità vendute.

Secondo il report iniziale circa il 3% dei possessori di PS5 ha acquistato un Portal, cifra che corrisponde a quasi due milioni di unità, considerando che le vendite totali della PS5 ammontano a 65.6 milioni di unità.

Considerato quanto l'hardware sia stato accolto con scetticismo, questa è una medaglia che Sony e PlayStation possono appendersi con orgoglio al petto con buona pace dei detrattori.

PlayStation ha infatti creduto fin da subito alla sua piattaforma, aggiornandola anche in tempi relativamente celeri inserendo delle funzionalità inedite per tutti gli utenti attuali e futuri.

Già Sony si era dichiarata fiera di PlayStation Portal senza questi nuovi dati, e ora non possiamo che adeguarci al successo della periferica e attendere scenari futuri.

Hermen Hulst di PlayStation e il suo co-CEO Hideaki Nishino avevano parlato della periferica di recente, spiegando che Sony è costantemente impegnata nell’esplorare nuove modalità per offrire esperienze di gioco sempre più versatili e accessibili. Per questo motivo, anche dopo aver visto le vendite, possiamo aspettarci ulteriore supporto per PlayStation Portal e, chissà, magari anche una nuova versione in un prossimo futuro.

