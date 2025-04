C'è una cosa che Oblivion Remastered non deve modificare

L’attesissimo remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion è ormai realtà, con la presentazione ufficiale prevista per oggi 22 aprile.

Dopo mesi di leak, voci e screen vari, Bethesda ha finalmente tolto il velo a quello che è ormai il segreto peggio custodito dell’industria.

Ma tra tutte le novità grafiche promesse, c’è una richiesta unanime dalla community che ha amato il gioco originale (che trovate su Amazon): non cambiate l’Adoring Fan.

Chiunque abbia giocato Oblivion lo ricorda: capelli biondo-cono, voce fastidiosa e adorazione imbarazzante per il protagonista.

Compare non appena si diventa Campione dell’Arena e ti segue ovunque, tempestandoti di battute leggendarie come: «Per Azura, per Azura, per Azura! È il Grand Champion!» oppure «C’è qualcosa che posso fare per te, o Grandioso Campione? Lucidarti gli stivali? Portarti le armi? Un massaggio alla schiena, forse?».

Sui social e Reddit, i fan stanno difendendo il personaggio a spada tratta. Un thread ha superato i 12.000 upvote, con utenti che invocano Bethesda a lasciarlo completamente intatto, anche in un mare di texture 4K e ray tracing.

Uno dei commenti più apprezzati recita: «Sarebbe fantastico se tutto il gioco fosse modernizzato... e poi lui ti corre incontro, esattamente com’era nel 2006.»

E un altro rincara: «Non puoi migliorare la perfezione.» Alcuni temono che Unreal Engine 5 non sia pronto per il suo iconico taglio “Jimmy Neutron” e che il povero sviluppatore incaricato del redesign stia vivendo giorni di panico.

Ironia della sorte, l’Adoring Fan è già riapparso in Starfield, doppiato ancora da Wes Johnson, che a questo punto deve tornare anche nel remake per completare il cerchio.

È incredibile come un personaggio volutamente fastidioso sia diventato una mascotte così amata. Ma è anche la prova che il cuore di Oblivion non sono solo le quest o il level scaling impazzito, ma i suoi momenti assurdi e i suoi NPC memorabili.

Se Bethesda vuole davvero rendere giustizia al gioco, l’Adoring Fan dovrà esserci, e tra poche ore lo sapremo.