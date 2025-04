Dove vedere l'annuncio di Oblivion Remastered in diretta

Dopo le numerose indiscrezioni e i leak delle ultime settimane, adesso l'annuncio più atteso è diventato ufficiale: Bethesda ha infatti confermato l'imminente arrivo di Oblivion Remastered, che sarà svelato per la prima volta al pubblico nella giornata odierna.

I leak delle precedenti giornate ci avevano già svelato i primi screenshot del progetto, confermando che il team di sviluppo sarà Virtuos — lo stesso team che si sta occupando di Metal Gear Solid Delta (che potete prenotare su Amazon) — e che sarà sviluppato con Unreal Engine 5.

Il reveal avverrà tramite un evento streaming che si svolgerà oggi 22 aprile 2025 a partire dalle ore 17.00 italiane: l'evento sarà trasmesso sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Bethesda.

Al momento la diretta video include soltanto un'immagine teaser di Oblivion Remastered con il titolo "All will be revealed...", ovvero "Tutto sarà svelato...": potrete visualizzare lo streaming anche all'interno di questa stessa notizia, tramite il video che troverete allegato in embed qui di seguito.

Non dovrete fare altro che tornare su questa pagina pochi istanti prima dell'inizio della diretta per godervi tutte le novità che Bethesda intende offrire ai propri appassionati.

Secondo le precedenti indiscrezioni, Oblivion Remastered dovrebbe essere uno shadowdrop: ci sono dunque fortissime possibilità che il titolo venga reso immediatamente disponibile per l'acquisto — e per il download gratuito su Xbox Game Pass Ultimate — subito dopo la fine della diretta.

Nel caso non fosse così, ci si attende comunque un probabile lancio già nel corso di questa settimana: ovviamente attendiamo conferme ufficiali che arriveranno nel corso della diretta, ma se non vedete l'ora di tornare a Cyrodiil sarà meglio tenere gli occhi puntati sulla nuova presentazione video.

Come sempre, anche la redazione di SpazioGames.it seguirà attentamente l'evento: saremo pronti a informarvi tempestivamente con tutte le novità più importanti annunciate ufficialmente da Bethesda.

Nel frattempo, non posso fare altro che augurarvi buon divertimento con l'imminente reveal di Oblivion Remastered!