C'è un nuovo film tratto dai videogiochi che sta battendo anche Super Mario Bros.

Nei cinema statunitensi è già disponibile un nuovo film ispirato a un videogioco di grande successo: parliamo di Five Nights at Freddy's, l'horror con gli animatronic adattato dalla celebre serie ideata da Scott Cawthon.

Il primo capitolo ottenne un successo totalmente inaspettato, con la conseguente trasformazione in quello che è diventato un franchise con numerosi sequel, soprattutto grazie alla popolarità arrivata dai diversi content creator.

Advertisement

Sembrava dunque inevitabile che Five Nights at Freddy's (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) si trasformasse in un film, considerata la recente rinascita e ritrovato interesse per gli adattamenti videoludici sul grande schermo.

C'è da dire che la pellicola distribuita da Universal Pictures non ha riscontrato il consenso della critica — su Rotten Tomatoes ha un poco invidiabile risultato del 25% — ma ciò non sembra aver condizionato in alcun modo i fan storici, che l'hanno già reso un film da record.

Come segnalato da ComicBook, Five Nights at Freddy's ha infatti già incassato ben 39.5 milioni di dollari al Box Office nel giorno di apertura: si tratta di un primato assoluto per un film tratto da un videogioco.

Significa che l'adattamento horror ha avuto un inizio migliore perfino di pellicole come Super Mario Bros. Il Film, Detective Pikachu o Sonic 2: decisamente impressionante, se consideriamo che resta comunque un IP videoludica indipendente.

La produzione del lungometraggio era stata decisamente difficoltosa: inizialmente era stata Warner Bros. ad interessarsene, ma poi le cose non andarono per il verso giusto e il progetto fu affidato a Blumhouse Productions.

Per la visione nei cinema italiani dovremo attendere il prossimo 2 novembre: sarà interessante capire se anche sul nostro territorio Freddy Fazbear e compagni saranno in grado di sfidare Super Mario.

Vedremo se il successo del nuovo film horror continuerà o se sarà destinato a fermarsi dopo un ottimo esordio: ricordiamo che Super Mario Bros. Il Film è entrato addirittura nella top 20 del cinema, spingendo Nintendo a investire maggiormente su nuovi adattamenti.

Un'altra produzione con potenziali atmosfere inquietanti potrebbe essere il film di BioShock prodotto da Netflix: al momento non abbiamo ancora molte novità, ma lo sceneggiatore si è detto ottimista.