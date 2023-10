BioShock Il Film non è ancora morto: «Siamo tutti ottimisti»

Sebbene sia ormai passato più di un anno dall'annuncio ufficiale, al momento la produzione del film ufficiale di BioShock non è ancora stata avviata: tempi di attesa piuttosto lunghi, che avevano fatto perfino sospettare una possibile cancellazione stealth.

Fortunatamente, pare che non sia questo il caso: la saga di BioShock (trovate la trilogia rimasterizzata su Amazon) si è fatta apprezzare per la qualità della sua narrazione che, con una giusta sceneggiatura, avrebbe un grande potenziale anche per un adattamento cinematografico.

Come vi avevamo raccontato nella nostra notizia dedicata, il regista incaricato da Netflix per questo nuovo adattamento videoludico sarà Francis Lawrence, conosciuto soprattutto per aver realizzato produzioni come Io Sono Leggenda e Hunger Games La Ragazza di Fuoco. E il fatto che si tratti di ulteriori adattamenti, seppur da romanzi, non sembra essere affatto casuale.

In un'intervista rilasciata a Collider (via ComicBook), lo sceneggiatore Michael Green (Logan, Blade Runner 2049) ha chiarito che Netflix è ancora entusiasta del progetto, così come lo è l'attuale produzione che attende soltanto il via libera definitivo:

«Netflix è stata fantastica al riguardo. Ne erano entusiasti prima dello sciopero e lo sono anche adesso, post-sciopero. [...] Mi sono incontrato regolarmente con Francis Lawrence e il suo team per rifinire una bozza e tornare al lavoro. Siamo tutti ottimisti. La adoriamo. È un grande incubo e vasto mondo che vogliamo vedere diventare reale. Quindi, speriamo bene. Vorrei tanto potervi dare presto aggiornamenti».

Insomma, il team ha atteso con pazienza la fine dello sciopero che ha bloccato notevolmente la produzione dei blockbuster hollywoodiani e, non appena possibile, sceneggiatore e regista si metteranno al lavoro per iniziare BioShock Il Film.

Non possiamo che incrociare le dita e augurarci di poter sentire al più presto altre buone notizie: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

Poco prima della fine dello scorso anno, anche il regista aveva parlato positivamente del progetto, sottolineando che BioShock è uno dei migliori giochi che lui abbia mai provato.

Per quanto riguarda invece un quarto capitolo, purtroppo ci sarà da avere ancora pazienza: pare che il misterioso BioShock 4 potrebbe vedere la luce solo nel 2028.