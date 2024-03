C'è un gioco in uscita che unisce Death Stranding e Fallout

Un inquietante gioco di fantascienza è in arrivo su Steam ed è come se Fallout e Death Stranding si "fondessero".

Sebbene sia facile perdersi nelle ultime uscite di big come i recenti Helldivers 2 e Final Fantasy VII: Rebirth (che trovate su Amazon), bisogna sempre tenere d'occhio i potenziali astri nascenti, come questo gioco in arrivo per PC.

Del resto, solo pochi giorni fa vi abbiamo segnalato anche un altro gioco che fonde classici come GTA, Watch Dogs e Fallout.

Il gioco si chiama A Silent Desolation ed è molto simile a Death Stranding, ma con un pizzico di Fallout (via GamingBible).

In arrivo su Steam in futuro, la descrizione del gioco recita:

«Bloccato sulla Terra secoli dopo la partenza dell'umanità, A Silent Desolation, creato da un unico sviluppatore, ti immerge nel mistero di un mondo abbandonato. Crea, esplora e svela i segreti di una Terra dimenticata mentre ti imbarchi in una missione per riparare la base di lancio di una navetta spaziale».

Sebbene sembri un gioco di sopravvivenza post-apocalittico come tanti, il modo in cui si distingue dalla massa è nella sua atmosfera.

Dando un'occhiata al video del gameplay, è difficile non provare almeno un po' di curiosità per il mondo che si andrà a esplorare.

Da quello che abbiamo visto finora, A Silent Desolation sembra essere un bel gioco di ruolo di sopravvivenza a mondo aperto, anche se pare sarà molto incentrato sulla storia, con molti misteri da risolvere.

Al momento in cui scriviamo non c'è ancora una data di uscita, ma si spera che venga lanciato nel corso del 2024.

Restando in tema Death Stranding, sui social si è recentemente approfondito una delle professioni più strane del Giappone, quella dei bokka, identica ai corrieri del gioco di Kojima.

Ma non solo: l'attore Norman Reedus pensa che Death Stranding 2: On the Beach conterrà più violenza rispetto alla "passività" dell'originale.