C'è un gioco gratis su Steam che vi farà correre nello spazio

Steam offre spesso e volentieri giochi gratuiti, e durante la giornata odierna ne è stato segnalato uno niente male.

Considerando anche che le giornate dei Saldi Estivi di Steam hanno infiammato i cataloghi digitali e le librerie delle community, ma a quanto pare non è finita qui.

Difatti, dopo i 6 titoli che vi abbiamo segnalato nelle scorse ore e che potete ancora oggi provare gratuitamente (ma non per molto), c'è un altro regalo per voi.

Come riportato dalla pagina Free Steam Games su X/Twitter, c'è infatti un nuovo gioco che possiamo provare del tutto gratuitamente: stiamo parlando di Swing Into Zero-G.

Il titolo in questione viene descritto come un frenetico gioco di corse multigiocatore ambientato nella vastità dello spazio.

«Gareggiate contro amici o rivali online in gare intense, dove la rapidità di riflessi e l'uso strategico di diverse abilità determinano il vincitore. Affrontate la sfida di raggiungere la vittoria in questa esilarante gara a tema spaziale», si legge nella pagina Steam.

Gli sviluppatori descrivono il modo in cui il loro gioco utilizza i contenuti generati dall'IA in questo modo:

«Abbiamo usato l'intelligenza artificiale come strumento per i nostri artisti. Abbiamo creato le immagini del nostro gioco con strumenti di intelligenza artificiale e i nostri artisti le hanno modificate e finalizzate. Vogliamo offrire un'esperienza unica combinando la comodità della tecnologia con la nostra arte.»

Il gioco si trova in accesso anticipato, e se volete giocarci gratis non dovete fare altro che cliccare qui.

