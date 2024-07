Steam, altri 6 giochi da provare gratis (ma per poco tempo)

Steam sta continuando a dare modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un solo centesimo, adesso con altri 6 giochi da testare con mano gratis da questo momento grazie alle demo.

Già le giornate dei Saldi Estivi di Steam che stanno infuocando io conti digitali e le librerie delle community su PC, arrivano sempre altri titoli gratuiti.

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, come riportato anche da GamingBible.

Da questo momento, Steam ha dato il via alla promozione SimFest e, come suggerisce il nome, si tratta di giochi di simulazione che possono tenerci impegnati per svariate ore.

I sei titoli che si aggiungono alla libreria di demo gratuite propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori:

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter provare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

Attenzione, però: la promozione termina presto, ossia il 29 luglio 2024, quindi se volete provare alcune demo gratuite per PC o richiedere degli sconti, dovete controllare l'offerta prima che sia troppo tardi.

