Quali sono i giochi più comprati ai saldi estivi di Steam? Ecco i migliori per i giocatori

Da qualche giorno, Steam ha lanciato i saldi estivi su parecchi videogiochi, proponendo alcuni interessanti tagli di prezzo – tra i quali vi abbiamo segnalato anche quelli più alti, con riduzioni del 90% rispetto al listino.

Ora che i saldi sono in essere da ormai diversi giorni, abbiamo deciso di dare uno sguardo a quelli che sono i giochi più venduti tra quelli in sconto, come segnalato dalla classifica ufficiale pubblicata da Valve.

In questo modo, possiamo vedere quelli che sono i migliori sconti secondo il portafogli dei giocatori, dal momento che gli utenti comprano quello che ritengono più conveniente.

I più venduti su Steam

(Classifica per ricavi)

La classifica pubblicata da Valve è calcolata per ricavi, motivo per cui è ovvio che Steam Deck, proposta in sconto nei modelli LCD che saranno disponibili fino a esaurimento, è in prima posizione.

A inseguirla, però, ci sono alcuni grandi nomi, tra i quali il premiatissimo Baldur's Gate III, protagonista di uno sconto molto interessante.

Di seguito la chart completa, dove abbiamo incluso solo giochi su cui sono applicati degli sconti:

Steam Deck - 313,65€ (-15%) Elden Ring - 41,99€ (-30%) Baldur's Gate III - 47,99€ (-20%) Euro Truck Simulator 2 - 1,99€ (-90%) Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition - 29,99€ (-50%) Hogwarts Legacy - 23,99€ (-60%) Sea of Thieves 2024 Edition - 19,99€ (-50%) Cyberpunk 2077 - 29,99€ (-50%) GTA V Premium Edition - 14,98€ (-63%) F1 24 - 53,99€ (-40%) EA Sports FC 24 - 13,99€ (-80%) Red Dead Redemption 2 - 19,79€ (-67%) GTA V - 14,98€ (-63%) The Witcher 3: Wild Hunt - 2,99€ (-90%) Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX- - 34,49€ (-31%) Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 7,99€ (-60%) Dead by Daylight - 7,99€ (-60%) Flight Simulator 2024 Anniversary - 34,99€ (-50%) Football Manager 2024 - 29,99€ (-50%) Call of Duty: Black Ops III - 19,79€ (-67%)

Le offerte di Steam rimarranno attive fino all'11 luglio prossimo, alle ore 19.00 italiane. I giochi sono giocabili su PC, ma anche su piattaforme handheld (che sono a loro volta dei PC, come ROG Ally e Legion Go) – oltre, ovviamente, che su Steam Deck.