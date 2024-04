C'è un gioco figlio di Bioshock e Nier: Automata che non dovreste ignorare

Quando i videogiochi traggono ispirazione da grandi classici, videoludici o meno, è sempre interessante e Luna Abyss dichiara il proprio amore per Nier: Automata e Bioshock.

Annunciato per la prima volta nel 2022, Luna Abyss è un’avventura single-player ricca d’azione e narrazione con platforming fluido e lotte bullet hell.

Questo è quello che racconta nella sua pagina Steam, dove c'è anche una demo che potete giocare già da ora. Ma i colleghi di PCGamesN hanno avuto modo di parlare approfonditamente con lo sviluppatore Bonsai Collective per scoprire qualche segreto di questo interessante progetto.

Prendendo spunto da titoli come The Calisto Protocol e il già citato Bioshock, il protagonista di Luna Abyss è intrappolato in una prigione interstellare ed è costretto a esplorare l'abisso letale che ha inghiottito la luna mimetica di Luna. L'atmosfera oscura è affascinante e l'aspetto grottesco e decadente, sia nella narrazione che negli ambienti, che ricordano molto Nier: Automata completano il pacchetto di un gioco molto promettente.

Recentemente, in occasione dell'evento WASD 2024, Hollie Emery di Bonsai Collective ha avuto l'occasione di raccontare altri dettagli sul gameplay di Luna Abyss che, relativamente alle parti di shooting, ha incorporato le dinamiche classiche di giochi come Destiny e Halo.

Sono interessanti anche le ispirazioni dal punto di vista estetico e narrativo extra-videoludiche, per cui Bonsai Collective dichiara di aver guardato con rispetto alle opere di Junji Ito (le potete scoprire con gli albi su Amazon) per le atmosfere horror, così come l'architettura messa in scena dall'immenso Blame! di Tsutomu Nihei.

Non c'è ancora una data di uscita per Luna Abyss, ma come detto potete giocare già alla demo tramite Steam per farvi un'idea di come sarà questo interessante progetto.

Sicuramente più eclettico di Stellar Blade dalle premesse, sebbene la sensuale esclusiva PS5 abbia avuto anche la benedizione di Yoko Taro.

Parlando di Bioshock, invece, il suo creatore sta per tornare con l'entusiasmante Judas, che ha un sistema narrativo tutto suo a quanto pare.