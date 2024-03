Judas, l'erede di BioShock avrà una narrazione come i "LEGO"

Ken Levine ha finalmente deciso di svelare nuovi dettagli su Judas, il nuovo intrigante FPS narrativo svelato per la prima volta durante i The Game Awards 2022.

L'autore di BioShock (trovate la Collection su Amazon) sta lavorando a quello che a tutti gli effetti intende essere l'erede della sua storica saga, pur proponendo tanti elementi di distacco rispetto ai suoi precedenti lavori.

Geoff Keighley, creatore di The Game Awards e Summer Game Fest, ha avuto la possibilità di provare in anteprima Judas, mostrando anche qualche piccola clip di gameplay: vi proponiamo il video completo qui di seguito.

Anche la redazione di IGN US ha avuto l'opportunità di vedere il titolo più da vicino e intervistare Ken Levine, insieme allo stesso Keighley, svelando così qualche dettaglio molto interessante sul gameplay e sulla struttura narrativa.

Fin dal 2014, l'autore aveva infatti svelato di voler realizzare la trama sotto forma di "LEGO narrativi": all'epoca era davvero difficile capire che cosa intendesse davvero dire, ma Ken Levine ha finalmente fatto chiarezza su questo termine.

In poche parole, Judas sarà un FPS narrativo generato proceduralmente e con elementi roguelike: la metafora dei "LEGO" è stata utilizzata perché l'intenzione del papà di BioShock è quella di riuscire a combinare in modo diverso tanti elementi di gioco e dialoghi, in base alle scelte e alle azioni dei giocatori, ma in modo che il tutto riesca a formare adeguatamente una struttura completa — proprio come potreste fare con i mattoncini danesi nella vita reale.

Un'idea molto ambiziosa, nata dalla volontà di Ken Levine di fare qualcosa di diverso da BioShock Infinite, anche per l'interazione con i personaggi: se nell'ultimo capitolo della sua precedente saga Elizabeth è il motore centrale della narrazione, in Judas saranno le alleanze che sceglieremo di fare a plasmare storia e i relativi rapporti, con tre personaggi diversi tra cui scegliere.

I giocatori saranno chiamati a fare delle scelte, dato che sarà possibile mantenere l'equilibrio fino ad un certo punto, costringendoci a schierarci del tutto da una parte o da un'altra.

C'è dunque tanta carne al fuoco per uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati da Ken Levine: attendiamo ovviamente di scoprirne di più, ricordandovi che allo stato attuale non è disponibile ancora neanche una data d'uscita ufficiale. Vi terremo informati non appena avremo ulteriori dettagli.