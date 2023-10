C'è un gioco coi dinosauri che sta per "estinguersi"

Unendo vari elementi di Dino Crisis, Turok e mescolando il tutto con meccaniche multiplayer prese di peso da Left 4 Dead, Second Extinction di System Reaction ha cercato di riportare i dinosauri sulla cresta dell'onda, non riuscendoci pienamente.

Lasciando da parte gli zombie di Resident Evil (che trovate anche su Amazon), i dinosauri sono sempre gli avversari che i giocatori tornerebbero nuovamente a sfidare.

Advertisement

Del resto, la stessa Capcom ha da poco rilasciato il modesto Exoprimal, ma a quanto pare ai giocatori non basta e ne vogliono ancora.

Ora, come riportato anche da ComicBook, Second Extinction è arrivato a fine corsa, visto che il gioco sta per "estinguersi".

Lo sviluppatore ha rivelato che il suo sparatutto in prima persona incentrato sulla caccia ai dinosauri è stato cancellato. Il gioco è stato rilasciato in Early Access tre anni fa e molti fan di Turok erano entusiasti del suo potenziale.

Purtroppo, il team ha scoperto quelli che descrive come "alcuni problemi critici" e a quanto pare non ha avuto le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità e uscire dall'Early Access e dalla Game Preview.

Second Extinction verrà rimosso dalla vendita e i server verranno chiusi durante il prossimo anno.

Al momento non è stata annunciata una data precisa per la rimozione, ma System Reaction ha dichiarato che i giocatori saranno informati in anticipo. Insomma, un vero peccato, visto che forse sarebbe bastata n po' di accortezza in più per non condannare il gioco all'oblio.

Mentre questo gioco non ce l'ha fatta, lo sviluppatore indie Dead Drop Studios è invece al lavoro su DINOBREAK, descritto proprio come un successore spirituale del survival Capcom coi dinosauri.

Ma non solo: sviluppato da DangerousBob Studio, Fossilfuel 2 è uno sparatutto d'azione horror, in cui il giocatore deve farsi strada tra mostri giurassici, ed è testabile gratuitamente.