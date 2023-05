C'è un gioco classico PS1 che è disponibile a meno di 3 euro

PlayStation Plus offre ogni mese titoli gratuiti per gli abbonati, ma gli stessi sanno bene che nel catalogo possono mettere mano anche a classici immortali dell'epoca PS1.

Uno dei grandi vantaggi offerti da PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) è la possibilità di fare vostri anche titoli cult della generazione a 32-bit.

Di recente, infatti, i giocatori hanno potuto saggiare nuovamente una gemma imperfetta come The Legend of Dragoon (che abbiamo ri-recensito per voi).

Ora, come riportato anche da ComicBook, gli appassionati di PlayStation su PS4 e PS5 possono giocare a un classico della PS1 a soli 2,69 euro, grazie a una nuova offerta del PlayStation Store.

Il gioco in questione risale al 1997, un anno leggendario per i videogiochi che ha visto uscire titoli del calibro di Final Fantasy VII, GoldenEye 007 e tanti altri.

Un grande gioco uscito proprio nel '97 è Oddworld: Abe's Oddysee, ora disponibile a meno di tre euro per i non abbonati a PS Plus Premium (i quali possono invece goderne gratuitamente).

Poco sotto, trovate il trailer del gioco, divenuto in breve tempo un vero e proprio cult assoluto e indimenticabile.

Ricordiamo che si tratta della prima versione originale di Oddworld: Abe's Oddysee, e non del rifacimento uscito diversi anni dopo su varie piattaforme.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e procedere con l'acquisto, la quale scadrà l'11 maggio.

Restando in tema, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento possono iniziare già da adesso a scaricare i nuovi omaggi del mese.

Ma non solo: tra pochissimi giorni sarà inoltre rimossa ufficialmente la PlayStation Plus Collection: se non l'avete ancora fatto e possedete PS5, riscattate immediatamente questi 19 giochi gratuiti.

Nel frattempo, Sony ha da poco già svelato una nuova release al day-one che sembra voler "competere" con Stray.