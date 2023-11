C'è un gioco che unisce GTA e The Getaway, in UE5

Visto che GTA 6 ancora latita, alcuni sviluppatori indipendenti hanno deciso di mettersi all'opera per creare un gioco ispirato anche alla classica serie Rockstar.

Lasciando infatti un attimo da parte il sequel di GTA V (che trovate in edizione current-gen ), non sono tanti i giochi sulla falsariga di Grand Theft Auto degni di attenzioni.

Quindi, mentre del prossimo GTA abbiamo solo qualche informazione trapelata dai leak e poco più, qualcuno sta dando vita un promettente indie in Unreal Engine 5.

Come riportato anche su ResetEra, ENDS è un'avventura d'azione per giocatore singolo con elementi RPG, in cui i giocatori avranno l'opportunità di fare scelte cruciali mentre scoprono una storia ambientata nei bassifondi di Londra.

Per offrire la più autentica esperienza londinese mai realizzata nel gioco, il team di sviluppo Concrete Realm ha collaborato con veri talenti britannici, da influencer a creatori di contenuti, artisti e marchi di abbigliamento. Tutti questi saranno integrati nel gioco.

Londra, come molti ricorderanno, ha fatto da sfondo anche a The Getaway, vecchio titolo PS2 mai dimenticato dai fan, e a sua volta velatamente ispirato proprio a GTA.

ENDS si pone come obiettivo quello di offrire un'esperienza londinese davvero autentica. Pochi sviluppatori hanno del resto sfruttato appieno il setting britannico: Ubisoft ha infatti pubblicato Watch Dogs: Legion, ambientato in una versione distopica di Londra, ma non è stato un gran successo.

Alla luce di ciò, siamo curiosi di conoscere la portata di ENDS, considerando che l'idea è quella di ricreare una porzione sostanziale di Londra nel gioco, sebbene alcuni vincoli finanziari e tecnologici potrebbero limitare al tutto (oltre al fatto che ci sono considerazioni legali legate alla rappresentazione architettonica di determinati edifici da tenere in considerazione).

Ad ogni modo, a questo indirizzo trovate la pagina Kickstarter del progetto, mentre poco sopra potete ammirare il primo teaser trailer in-engine.

Insomma, visto che un nuovo The Getaway sembra al momento latitare, ENDS potrebbe essere una buona alternativa.

Tornando invece a parlare di GTA 6, il gioco potrebbe vedere la luce prima della primavera del 2025.

Ma non solo: il titolo Rockstar, visto che dovrebbe avere dalla sua due protagonisti giocabili, potrebbe includere anche una modalità cooperativa.