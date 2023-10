Ricordate The Getaway? I fan chiedono un sequel o un remake

SCE Soho Studio e Sony Computer Entertainment Europe fecero uscire nel lontano 2002 un racing "crime" cinematografico: stiamo parlando di The Getaway.

Uscito esclusivamente per PlayStation 2, il gioco ottenne un buon successo di critica e pubblico, grazie anche ad alcune somiglianze con GTA (trovate il quinto capitolo su Amazon).

Ambientato interamente a Londra, il titolo era diviso in due parti: la prima segue le vicende di un fuggitivo, Mark Hammond, mentre dopo si vestono i panni (o sarebbe meglio dire, l'auto) di un poliziotto, Frank Carter.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan del gioco originale chiedono a gran voce che la IP venga rispolverata.

I fan su Reddit hanno discusso della loro passione per il gioco, affermando che «Sony ha davvero bisogno di rilanciare il franchise», e molti si sono riuniti per discutere i loro ricordi preferiti del gioco.

«Il primo Getaway mi ha fatto impazzire, ed è stata la prima volta che ho visto la capitale del mio paese in un gioco così dettagliato», ha scritto un giocatore.

Un altro ha dichiarato: «È stata una sensazione fantastica guidare per la mia città natale, la cultura delle gang e la storia mi hanno tenuto incollato».

E ancora, un fan ha elogiato il gioco dicendo: «The Getaway è stato il mio primo gioco su PS2 (è presente nel PS2 Bundle) e ho adorato questo gioco fin dalla prima volta che ci ho giocato. Mi piacerebbe vedere questo franchise risorgere».

Nel 2004 ne è stato prodotto anche un sequel, chiamato The Getaway: Black Monday, incapace purtroppo di bissare il successo del predecessore. Ciò costrinse Sony a congelare la serie a tempo indeterminato, tanto che nel corso degli anni - e delle varie generazioni di console PlayStation - la saga di The Getaway è rimasta parcheggiata in attesa di tempi migliori.

L’ex sviluppatore di Sony London, Mike Rouse, aveva rivelato che tempo fa gli era giunta all'orecchio la notizia che Sony avrebbe intenzione di riportare in auge la serie con protagonisti Hammond e il detective Carter, sebbene al momento non vi sono novità.