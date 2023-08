C'è un nuovo survival horror coi dinosauri, anche se non è Dino Crisis

Da diversi anni i fan chiedono che Dino Crisis torni sulle scene, sebbene Capcom non sembra volerli accontentare. Tuttavia, sono in arrivo altri giochi coi dinosauri altrettanto interessanti, tra cui Deathground.

Lasciando da parte Resident Evil (che trovate anche su Amazon), gli appassionati di T-Rex e simili sono rimasti senza titoli di rilievo.

Advertisement

Certo, giochi come il recente Exoprimal hanno in qualche modo tentato di colmare il vuoto a modo loro, ma ai fan non basta.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Deathground sembra essere ancora vivo e vegeto ed è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer ricco di dinosauri famelici.

Jaw Drop Games ha infatti pubblicato un nuovo teaser trailer per il suo prossimo gioco survival horror sui dinosauri.

Il video, della durata di un minuto, contiene una serie di sequenze tratte dal gioco in movimento.

Da quello che è possibile capire, Deathground coinvolgerà i giocatori in una disperata battaglia per la sopravvivenza contro letali dinosauri mossi dalla IA.

Potremo nasconderci all'interno di armadi, utilizzare un dispositivo di localizzazione e varie torce elettriche. Il gioco avrà anche un sistema meteorologico, punti di spawn casuali e obiettivi dinamici.

Deathground utilizzerà l'Unreal Engine 4 e promette un gameplay arricchito da obiettivi, furtività, combattimento e lavoro di squadra. I giocatori interagiranno anche con una serie di oggetti e armi e avranno accesso a un sistema di crafting.

Vale la pena notare che il gioco supporterà sia la modalità in solitaria che quella in cooperativa.

Al momento non è stata fissata una data di uscita per questo ennesimo gioco coi dinosauri. Naturalmente, però, vi terremo aggiornati.

Restando in tema, tempo fa Capcom ha indetto un altro sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati dai fan, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.

Nell'attesa, REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture fedeli all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.