C'è un gioco su Steam che omaggia i vecchi Pokémon

Un nuovo gioco simile ai Pokémon può essere giocato prossimamente su Steam, per tutti i fan.

Yolk Heroes: A Long Tamago permetterà ai giocatori di sperimentare questo simulatore di vita (e di animali domestici digitali).

Advertisement

Il gioco è descritto dagli sviluppatori come «un gioco di animali digitali, un'avventura RPG e un gioco casual veramente riposante», come riportato anche da GamingBible.

Spetta al giocatore diventare uno spirito guardiano e vegliare sulla Regina delle Fate mentre cresce e diventa un eroe che combatte il Signore Oscuro per «portare la pace sulla terra».

Il prescelto inizierà la sua vita come un uovo da mantenere alla temperatura perfetta, prima di schiudersi e diventare un neonato indifeso. Si prenderà quindi parte al suo addestramento, giocando a minigiochi ed esercitandosi in abilità che le permetteranno di farlo diventare l'eroe che il mondo merita.

Se volete scoprire Yolk Heroes: A Long Tamago, non dovete fare altro che cliccare qui, svelandone le varie caratteristiche e ammirando anche una bella gallery di immagini.

Attenzione, però: il gioco risulta essere disponibile sotto forma di demo, anche se al momento in cui scriviamo nello store italiano non figura la possibilità di far partire il download. Vi aggiorneremo nel caso questa prova gratuita giocabile apparisse in tempi brevi anche per i giocatori nostrani.

Restando in tema giochi disponibili su Steam, meglio ancora se gratuiti e scaricabili senza spendere un solo euro, vi ricordiamo che proprio questo fine settimana potrete divertirvi con folli partite di minigolf insieme ai vostri amici, grazie alla nuova prova gratis.

Se cercate invece un titolo disponibile gratis per sempre, ancora una volta sul catalogo targato Valve, vi segnaliamo il nuovo RPG dal co-creatore di Fable.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi altri interessanti omaggi gratuiti su PC: Epic Games Store vi propone infatti per pochi giorni una produzione davvero "ghiotta".