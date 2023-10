Steam, il nuovo gioco gratis del weekend è un folle hobby sportivo

Anche questo fine settimana è possibile approfittare di una nuova prova gratuita su Steam, perfetta per divertirsi in compagnia dei vostri amici senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Lo store digitale vi permette infatti di provare senza costi aggiuntivi un nuovo titolo appositamente selezionato: basterà semplicemente essere in possesso di un account su Steam per poter aderire all'offerta.

Advertisement

La nuova prova gratis del weekend è dedicata al divertentissimo Golf With Your Friends, un folle "simulatore" di minigolf da giocare in compagnia su tracciati semplicemente impensabili nella vita reale (se preferite giocarlo in portabilità, trovate la versione Switch ).

Ogni percorso propone infatti ostacoli e meccaniche originali, con la possibilità di espandere ulteriormente il divertimento grazie a un apposito editor e con i livelli costruiti dalla community.

Un titolo dunque perfetto per organizzare party multiplayer insieme ai vostri amici più affezionati: potrete scoprire chi è il miglior golfista oppure, più semplicemente, cercare di mettervi i bastoni fra le ruote — o è il caso di dire, fra le palline da golf — a vicenda.

Se siete curiosi di provarlo, Golf With Your Friends è già disponibile per il download gratuito: potete procedere immediatamente con il test al seguente indirizzo e facendo clic sul pulsante "Avvia gioco".

La prova terminerà ufficialmente tra 3 giorni: se vorrete continuare a giocarci mantenendo i vostri progressi, potrete acquistarlo con il 67% di sconto grazie a un'offerta speciale di Steam.

Segnaliamo anche che il titolo viene segnalato come "Giocabile" su Steam Deck, dunque potrete scegliere anche di divertirvi più agevolmente con la console ibrida di casa Valve.

Ovviamente si tratta solo di una prova gratuita a tempo limitato, come vi abbiamo accennato in più circostanze: se cercate invece un titolo disponibile gratis per sempre su Steam, vi segnaliamo il nuovo RPG dal co-creatore di Fable.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi altri interessanti omaggi gratuiti su PC: Epic Games Store vi propone una produzione davvero "ghiotta", mentre su Prime Gaming sono disponibili 2 nuovi giochi gratis, tra i quali c'è anche Ghostwire Tokyo.