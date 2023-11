C'è un corso universitario in cui Zelda Tears of the Kingdom insegna l'ingegneria

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha dato la possibilità ai giocatori di esibirsi in creazioni stravaganti, creative e/o molto solide a seconda dei gusti e dell'inventiva, e un professore dell'Università del Maryland è stato ispirato a tal punto da utilizzare il titolo Nintendo nel suo corso di ingegneria.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che trovate su Amazon, ha sorpreso i giocatori proprio per le abilità con cui Link può manipolare il mondo intorno a sé per creare ciò che vuole.

Questo ha messo in scena anche delle imprese davvero incredibili alle volte, come i giocatori che si sono ritrovati a fare delle cose improbabili per puro caso, tale è la libertà che il titolo Nintendo Switch ha offerto ai giocatori.

Per questo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è diventato rapidamente uno dei giochi più venduti sulla piattaforma, in un'annata che è stata notevole per Nintendo in generale.

Tutto questo parlare dell'ultimo Zelda ha ispirato anche un corso universitario che, come riporta Nintendo Life, utilizzerà il titolo nella sua offerta didattica.

Il corso chiamato in maniera epica "The Legend of Zelda: A Link to Machine Design", è stato ideato dal Professor Ryan D. Sochol dell'università dopo essere rimasto colpito dal sistema fisico approfondito di Tears of the Kingdom e dal potenziale per l'applicazione nel mondo reale.

L'intuizione arriva dal fatto che il Prof. Sochol si è accorto che il software CAD, utilizzato dagli ingegneri, somiglia molto ai poteri di Link. Il corso dell'Università del Maryland utilizza in particolare l'Ultramano e la Fusione per offrire agli studenti un'esperienza di progettazione, prototipazione e test di costruzioni di progetti di machine design.

Il corso è stato lanciato all'inizio dell'anno e, com'era facile immaginare, la lista d'attesa per l'iscrizione è diventata più del doppio del numero massimo di corsisti ammessi.

Durante l'apprendimento la classe viene divisa in squadre e ciascun gruppo ha una console e una copia del gioco, nella quale dovranno portare a termine una serie di compiti assegnati, tra cui la progettazione di alcune macchine. Le quali dovranno cimentarsi in una gara in cui le costruzioni dovranno completare delle sfide su terra e in acqua.

Tra il videogioco e l'Università, The Legend of Zelda sbarcherà al cinema con una produzione che ha già fatto discutere, con un commento recente di Shigeru Miyamoto.