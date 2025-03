C'è un aggiornamento importante per Capcom e Dino Crisis

Capcom pubblica molti videogiochi e remake, ma i fan vogliono sempre e solo Dino Crisis, da sempre desideratissimo quanto è ignorato dalla stessa Capcom.

Il survival horror con i dinosauri è rimasto nel cuore di tanti giocatori, e a ogni sussulto di Capcom i suddetti si animano in maniera considerevole.

Stavolta c'è qualcosa di potenzialmente molto interessante all'orizzonte perché, come riporta Gematsu, Capcom ha registrato il marchio Dino Crisis in Giappone il 4 marzo 2025, con la notizia resa pubblica oggi.

Si tratta di una pratica molto comune ovviamente ma, rispetto a notizie simili, c'è una differenza.

Contrariamente al funzionamento dei brevetti negli Stati Uniti, il sistema giapponese non permette di rinnovare un marchio senza un piano d’azione concreto. Per questo è lecito intendere che Capcom abbia effettivamente in programma qualcosa per il franchise.

Capcom trademarked Dino Crisis on March 4 in Japan, which went public today: chizai-watch.com/t/2025022514 — Gematsu (@gematsu.com) 2025-03-11T17:09:51.574Z

Bisogna ammettere che potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, anche un ritorno su piattaforme moderne senza tanti trattamenti. Tuttavia Capcom ha rilanciato in maniera considerevole i vecchi Resident Evil con tanti remake, e forse potrebbe essere giunto proprio il momento di Dino Crisis.

L'ultima apparizione ufficiale di Dino Crisis risale al 2003 con Dino Crisis 3, che segnò una brusca deviazione dalla formula originale, ricevendo un’accoglienza tiepida. Da allora, nonostante le numerose richieste dei fan, la serie è rimasta inattiva se non per alcune iniziative come il ritorno di due episodi della serie all'interno dei cataloghi delle piattaforme.

Grazie al GOG Preservation Program, lo store si impegna anche a tenere costantemente aggiornati entrambi i capitoli per funzionare da adesso e per sempre, anche nel caso arrivino nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi a rendere più complicata la loro relativa compatibilità.

Se proprio siete in astinenza da Dino Crisis, c'è un team italiano che sta producendo il sequel spirituale del franchise di Capcom. Il team indie italiano Digitaly Arts ha annunciato Time Breaking: Dino Breach, un’avventura survival horror isometrica ispirata ai giochi Capcom che potete scoprire a questo indirizzo.