C'è un sequel spirituale di Dino Crisis che potete provare gratis, da ora

Dino Crisis è uno di quei nomi fissi tra i desideri dei fan in termini di sequel, remake, o qualsiasi altra forma di prodotto videoludico che abbia scritto "Dino Crisis" sopra, e un team di sviluppo italiano sta cercando di creare la cosa più vicina a un sequel spirituale.

Il team indie italiano Digitaly Arts ha annunciato Time Breaking: Dino Breach, un’avventura survival horror isometrica ispirata a Dino Crisis.

Il gioco punta a ricreare l’atmosfera e la tensione dei classici Capcom, ma con un approccio moderno sia nel gameplay che nella grafica.

L’esperienza alternerà ambienti claustrofobici, che richiamano il primo Dino Crisis, a scenari più aperti in stile Dino Crisis 2, mantenendo sempre un focus sulle meccaniche survival horror.

Nicola Gaeta di Digitaly Arts racconta così le ambizioni del progetto:

«Ammettiamolo: Dino Crisis 3 ha deluso molti fan della saga. In tanti si aspettavano un seguito che partisse dal finale del secondo capitolo: Regina torna indietro per salvare Dylan. Per il nostro gioco siamo partiti proprio da questo presupposto: una donna, Kate, viaggia nel tempo per salvare un uomo, Alan. Tuttavia, la nostra storia e i nostri personaggi sono completamente originali, con una narrativa moderna che esplora a fondo relazioni e caratteri.»