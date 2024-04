La serie TV di Fallout ha "improvvisato" tantissimi easter egg

La serie TV di Fallout è finalmente arrivata e, come ogni prodotto "tratto da", scatterà inevitabilmente la caccia a easter egg e riferimenti a videogiochi specifici che in questo caso potrebbero essere anche tanti, per via della passione per la serie di Bethesda della produzione.

Come riporta VG247, la serie potrebbe includere più riferimenti ai videogiochi classici di Fallout di quanto intendessero inserirne i suoi creatori.

Questo perché, come è facile prevedere, una buona parte di chi ha creato la serie TV di Fallout per Prime Video è in prima battuta fan dei videogiochi, tra cui il regista Jonathan Nolan la cui passione ha permesso a Bethesda di dare il via libera al progetto, e quindi sono stati i primi a voler inserire queste citazioni.

Al contrario, chi sta guardando in questi giorni la serie è allo stesso modo un fan del franchise videoludico, o addirittura un creatore di uno dei videogiochi. Come Tim Cain, co-creatore del primo Fallout che in queste ore si è divertito a scovare dei riferimenti al titolo.

Ne ha parlato in un recente video di YouTube in cui è stato invitato a chiacchierare della serie di Prime Video, raccontando come ha scoperto gli easter egg in questione.

«C'era una scena in cui Lucy cerca indicazioni, c'era questo ragazzo e camminava così [Cain curva le spalle in avanti], e giuro che stava camminando proprio come facevano gli abitanti del villaggio dei "perdenti" nel primo gioco», spiega Cain.

Questi personaggi venivano chiamati in questo modo perché il loro modo di camminare era stato definito "da perdenti" dal team di sviluppo, ed è rimasto tale nel gergo.

Cain si è anche interfacciato con uno degli showrunner parlando proprio degli easter egg, spiegando cosa ha scoperto:

«Ho avuto modo di parlare con uno degli showrunner, Graham Wagner, e gli ho chiesto se è da lì che veniva, e lui ha detto che non lo sapeva. La ragione era che molte delle persone che vedi nello show erano fan di Fallout e c'era qualche improvvisazione, e Wagner ha detto che se ricordava bene l'attore voleva stare così. [...] L'attore potrebbe averlo preso da Fallout, in altre parole, potrebbe essere stato un omaggio a Fallout, e non lo sappiamo nemmeno.»

La serie TV di Fallout si sta rivelando un grande successo, e nella nostra recensione lo avevamo già premiato ampiamente.

