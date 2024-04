L'update next-gen di Fallout 4 non è sparito: finalmente c'è la data (ed è vicina)

Bethesda aveva annunciato di voler rendere Fallout 4 un titolo next-gen (o per meglio dire current-gen), con l'ormai classico aggiornamento che abbiamo visto per molti videogiochi delle passate generazioni, ma non c'erano state più novità dopo l'annuncio iniziale.

Dopo tanto tempo trascorso da quando se n'è parlato per la prima volta, e il gioco uscito praticamente in ogni versione (lo trovate su Amazon), adesso sappiamo quando arriverà l'atteso aggiornamento.

L'update aveva saltato completamente il 2023 ma ora, anche grazie probabilmente alla spinta della serie TV di Prime Video, Fallout 4 diventerà next-gen a partire dal 25 aprile 2024.

L'annuncio è arrivato ovviamente dal sito Bethesda, con tutte le informazioni del caso.

L'update next-gen di Fallout 4 arriverà ovviamente su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Verranno inserite le impostazioni della modalità Performance e della modalità Qualità, nonché miglioramenti e correzioni della stabilità, con 60 FPS garantiti e risoluzione aumentata.

E non è finita qui, perché anche gli utenti PlayStation 4 e Xbox One riceveranno un aggiornamento gratuito con miglioramenti alla stabilità, correzioni alle missioni e al login.

Bethesda ha curato anche l'edizione PC di Fallout 4, con alcuni aggiornamenti che inseriranno il supporto al widescreen e all'ultra-widescreen, oltre a correzioni per Creation Kit e una serie di aggiornamenti delle missioni, e una serie di aggiustamenti per la stabilità, le mod e la correzione dei bug.

