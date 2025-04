Ovviamente ci sono già le prime informazoni su Nintendo Switch 3

Nintendo Switch 2 non è ancora arrivata ufficialmente sul mercato e, com'era lecito aspettarsi, c'è già chi sta pianificando l'arrivo di Nintendo Switch 3.

Come riporta Polygon, infatti, gli analisti finanziari hanno già spostato l'attenzione sulla generazione successiva.

Durante una valutazione sullo stato attuale delle azioni Intel Corporation, John Vinh, analista senior di KeyBanc Capital Markets, ha lasciato cadere un'informazione che ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e videogiochi.

«Riteniamo che Intel si sia aggiudicata il socket GPU per gaming di Nintendo Switch 3 su tecnologia 18A», ha dichiarato Vinh, riferendosi all'avanzato processo di produzione di semiconduttori su cui Intel sta puntando fortemente.

Quando contattata per un commento, Intel ha preferito non rilasciare dichiarazioni, mentre Nintendo non ha risposto immediatamente alla richiesta di chiarimenti. Un silenzio che, come spesso accade in questi casi, lascia spazio a speculazioni e interpretazioni.

La tecnologia Intel 18A a cui si riferisce Vinh rappresenta uno dei fiori all'occhiello dell'azienda americana. Secondo quanto descritto da Krista Vasquez, direttrice di Intel Story Lab, questo processo produttivo combina transistor innovativi con un'architettura pionieristica nel settore, promettendo «balzi in termini di prestazioni, densità ed efficienza energetica», oltre a «preparare il terreno per continui progressi futuri».

Questo significa che Nintendo Switch 3 farà ovviamente un altro balzo in avanti dal punto di vista tecnologico, sempre se e quando arriverà in un futuro remoto.

Il tutto mentre, per aggiunger ulteriore ironia alla situazione, Nintendo si è anche dimenticata di dirci che Mario Kart World girerà a 120 FPS. Oltre al dover completare i preordini di Nintendo Switch 2 che, almeno questo, non dovrebbero subire grandi problematiche.

Io ne avevo parlato su queste pagine come una possibilità remota, più come un modo per capire come Nintendo lavorerà alla sua comunicazione per una ipotetica Nintendo Switch 3. Difficile aspettarsi che un esponente dell'industria potesse iniziare a parlarne davvero.