C'è chi ha finito Skyrim facendo letteralmente tutto e anche di più

Un giorno finiremo di parlare una volta per tutte di The Elder Scrolls V: Skyrim, ma non succederà finché i giocatori faranno delle imprese clamorose come quella che vi raccontiamo oggi: fare tutto quello che il titolo Bethesda offre.

E non si parla solo di platinare il titolo, come è successo in altri casi decisamente imponenti come il giocatore che ha platinato Final Fantasy XIV non senza una certa sfida, ma di fare esattamente tutto quello che si può fare in Skyrim senza lasciare niente indietro.

Come riporta PC Gamer, infatti, il giocatore pawelos4 ha raggiunto il livello 1337 con 1800 ore di gioco totali, dichiarando di aver fatto "tutto ciò che si poteva fare in Skyrim", con l'obiettivo di creare il personaggio più forte di sempre.

Senza nessuna mod o cheat, pawelos4 ha ripetuto l'impresa dopo aver tentato già in passato di creare un salvataggio di Skyrim clamoroso, stavolta riuscendoci.

«Questa volta mi sono VERAMENTE assicurato di ottenere ogni singolo oggetto legittimamente ottenibile nel gioco», ha dichiarato il giocatore.

Il fan di Skyrim ha ottenuto tutto quello che il gioco ha da offrire, con il massimo di ogni abilità, ogni vantaggio, ogni oggetto, tutte le posizioni sbloccate, ogni casa, ogni missione nascosta o meno conosciuta completata, tutto quanto.

L'impresa ha richiesto molto tempo e decine di ore di ripetute azioni, come lanciare lo stesso inutile incantesimo di Illusione su personaggi casuali per aumentare il livello di abilità corrispondente. Se proprio lo volete vedere, c'è l'intera impresa online:

L'ennesimo segno dell'affetto dei fan verso Skyrim, come i creatori delle mod più incredibili e chi continua a rendere next-gen il gioco ad ogni occasione.

E se proprio non ne volete sapere di non esplorare le lande di Skyrim, sappiate che il titolo Bethesda ha un'ennesima versione definitiva che potete recuperare su Amazon al miglior prezzo.