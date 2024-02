Skyrim: Undeath è un'espansione gratuita dei fan (che rimanda a Elden Ring)

Skyrim continua a essere bersaglio dei fan, ora con un'espansione dei fan che aggiunge novità alla storia del gioco.

Il fantasy di Bethesda, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti spesso migliorato dai modder.

Pochi giorni fa, infatti, qualcuno ha mostrato anche un cosiddetto "Skyrim 2.0", ma ora c'è dell'altro.

Come riportato anche da GamingBible, non c'è fine alle mod che il fandom può installare e giocare in attesa del prossimo The Elder Scrolls.

Se non avete ancora visto Skyrim: Undeath Remastered, è il momento di intraprendere questo viaggio spettrale, in grado di richiamare l'atmosfera di Elden Ring.

Skyrim: Undeath Remastered, come suggerisce il nome, ci vedrà contro un "potente negromante" affamato di conoscenze proibite.

Molti fan sono rimasti impressionati dalla qualità della mod: «Ottimo doppiaggio. Questo potrebbe tranquillamente passare come un trailer ufficiale di un DLC», ha scritto un utente particolarmente entusiasta.

Se volete scoprire tutto ciò che Skyrim: Undeath Remastered ha in serbo per i suoi giocatori, andate su NexusMods per iniziare il vostro viaggio (da scaricare gratuitamente).

Siamo altrettanto certi che, non appena The Elder Scrolls 6 vedrà la luce (chissà quando, visto che ad oggi manca ancora una data di uscita o anche solo un periodo di lancio), i modder di tutto il mondo sapranno riempire anche il prossimo capitolo di contenuti originali dei fan realmente sorprendenti.

Ad ogni modo, anche Skyrim: Undeath Remastered dimostra ancora una volta quanto il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls sia ancora molto giocato a molti anni dalla sua uscita.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda mai uscito.

Infine, un giocatore PC ha attivato così tante mod per migliorare la grafica di Skyrim che ora il titolo Bethesda sembra davvero un gioco new-gen.