Skyrim, c'è una versione next-gen "fatta in casa"

Skyrim è un gioco che sembra non volersi fare mai da parte, visto che qualcuno lo ha reso ancora più bello da vedere.

Pochi giorni fa, infatti, il bravo Leo Torres ha pubblicato un video in cui ha ricreato la città di Markarth di The Elder Scrolls V: Skyrim con l'Unreal Engine 5.

Ora, dopo che qualcuno ha mostrato anche un cosiddetto "Skyrim 2.0", c'è dell'altro.

Come riportato anche da GamingBible, un giocatore PC ha attivato così tante mod per migliorare la grafica di Skyrim che il titolo Bethesda sembra davvero un gioco new-gen.

Il fan ha condiviso online alcune immagini del "suo" gioco, affermando che è pazzesco quanto possa essere bello Skyrim con le giuste combinazioni di mod (trovate un video piuttosto esplicativo poco più in alto).

L'illuminazione, i riflessi e i dettagli del personaggio principale dello scenario sono fenomenali, ed è probabilmente che sia il modo definitivo di giocare a Skyrim in attesa di vedere The Elder Scrolls 6 coi nostri occhi (con la speranza che il nuovo capitolo sia comunque all'altezza del tempo che stiamo aspettando di vederlo in azione).

Ad ogni modo, anche questa nuova versione dimostra sempre e comunque quanto il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls sia ancora molto giocato a molti anni dalla sua uscita.

Del resto, proprio The Elder Scrolls V: Skyrim è stato votato dai fan come il più grande gioco di Bethesda mai uscito.

Infine, un'altra mod segnalata pochi giorni fa sempre dedicata a The Elder Scrolls V: Skyrim è "Midwood Isle", ricca di missioni da affrontare e disponibile in forma totalmente gratuita: leggete tutti i dettagli nella nostra notizia.