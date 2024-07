C'è chi ha finito Shadow of the Erdtree su PS5 e PC, contemporaneamente

Shadow of the Erdtree è sicuramente un DLC impegnativo, ma a quanto pare continuano ad arrivare imprese che dimostrano il contrario.

Il contenuto scaricabile dedicato al classico di FromSoftware Elden Ring (che trovate anche su Amazon) è infatti stato tacciato di essere a suo modo troppo difficile.

Advertisement

Vero anche che nel corso delle settimane abbiamo visto tante imprese dei Senzaluce più eroici, incluso chi ha giocato senza mani ma utilizzando unicamente gli input neurali.

Senza contare che c'è chi lo sta giocando addirittura a ritmo di musica ballando, anche se ora una streamer è riuscito a compiere un'impresa ancora più epica.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul boss finale del DLC. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riporta IGN US, la streamer di Elden Ring MissMikkaa ha sconfitto con successo il boss finale di Shadow of the Erdtree su PC e PlayStation 5 utilizzando contemporaneamente un dance pad e un DualSense, segnando la fine di una sfida impressionante.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«2X RADAHN È STATO SCONFITTO! 4 giorni di 239 tentativi non-stop (14 ore) nella mia Ultimate Challenge run in cui gioco a Elden Ring Shadow of the Erdtree due volte contemporaneamente, con dance pad e controller», ha twittato la streamer dopo aver sconfitto il DLC.

«Credevo davvero che fosse impossibile nel DLC, ma santo cielo... Ce l'ho fatta», ha concluso.

I boss di Shadow of the Erdtree sono di base difficili, ma il boss finale, Radahn, assale il giocatore con una raffica incessante di attacchi fisici, gravitazionali e sacri, tanto che mandarlo al tappeto non è cosa da poco.

Quindi, a fronte di ciò, il risultato ottenuto da MissMikkaa è assolutamente fuori scala.

Vero anche che ci sono tanti giocatori che stanno provando a dare il massimo dopo l'arrivo di Shadow of the Erdtree, come quelli che hanno trovato un'arma in grado di devastare Malenia senza troppi fronzoli.