Shadow of the Erdtree non è difficile: c'è chi lo finisce senza mani

Con l'arrivo di Shadow of the Erdtree si è infiammato nuovamente il dibattito sulla difficoltà dei videogiochi, in particolare i soulslike ed Elden Ring nello specifico. Ognuno ha detto la sua e continuerà a farlo, mentre c'è chi risponde andando avanti nel DLC senza usare le mani.

E non è un modo di dire o un metodo per aggirare una definizione, perché la streamer Perrikaryal sta giocando Shadow of the Erdtree (lo trovate su Amazon) usando uno speciale device che utilizza gli impulsi del cervello.

La giocatrice è riuscita a trasformare letteralmente il suo cervello in un “controller” per giocare a Elden Ring, senza dover naturalmente utilizzare le proprie mani.

Ciò è stato possibile utilizzando uno strumento chiamato Elettroencefalogramma (EEG), in grado di misurare e rilevare le proprie funzioni cerebrali: la giocatrice ha poi configurato e convertito ognuna di queste funzioni in un determinato controllo del gioco, permettendo così di affrontare l’avventura usando solo il proprio cervello.

Forse avrete già sentito il nome di questa content creator che gioca letteralmente con la testa, perché non è la prima volta che passa agli onori delle cronache per imprese videoludiche notevoli.

Perrikaryal aveva già finito Elden Ring anni fa usando il cervello, comprese alcune run successive in NG+ in cui ha preso sempre più confidenza con il mezzo. E, mentre la content creator ha provato il suo equipaggiamento anche con Palworld, ora si sta cimentando con Shadow of the Erdtree con grande successo.

Come potete vedere qui sotto, infatti, Perrikaryal sta andando avanti con il DLC affrontando tutti i boss più temibili, tra cui Rellana:

Al di là del fatto che Rellana è uno dei boss più difficili delle fasi iniziali di Shadow of the Erdtree, uno di quelli che ha fatto infuriare tanti giocatori, la streamer ha anche evoluto il suo modo di giocare.

Ora, infatti, Perrykaryal sta usando completamente la sua mente, senze altre periferiche che la supportino nell'impresa, quindi sta giocando letteralmente senza mani.

Se a voi servisse un aiuto, invece, qui trovate la nostra mappa interattiva di Elden Ring Shadow of the Erdtree per non perdervi nulla dell'immenso DLC.