C'è un'arma di Shadow of the Erdtree in grado di annientare Malenia

Shadow of the Erdtree è il videogioco del momento, o per meglio dire l'espansione del momento visto che ha ridato popolarità a Elden Ring dopo due anni e, soprattutto, dato ai giocatori la possibilità di sperimentare ancora con il titolo di FromSoftware.

Prima che Shadow of the Erdtree riportasse in auge il discorso dei videogiochi difficili, però, il mondo dei videogiochi aveva a lungo dibattuto sulla grande sfida rappresentata da Malenia, la spada di Miquella.

Advertisement

Una sfida tale da aver creato la leggenda di Let Me Solo Her che, a sua volta, si è ritrovato in grande difficoltà con Shadow of the Erdtree.

Ma ora che molti stanno cominciando a finire il DLC è tempo di tornare indietro, e magari ricominciare per vedere come se la cavano le nuove armi, ceneri di guerra ed evocazioni contro la temibile Malenia.

Una vendetta servita freddissima, come riporta IGN US, con due giocatori che hanno deciso di umiliare il boss sfruttando una delle nuove armi di Shadow of the Erdtree.

Con tanto di altisonante nome "Let Us Duo Her", i due giocatori hanno equipaggiato le nuove arti marziali fornite da Dane, con la cenere di guerra Tornado Fogliamorta, creando un loop di attacchi che, semplicemente, lascia Malenia senza scampo.

Ecco la performance dei due:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Creando uno status di stordimento continuo tra una serie di colpi e l'altro, Malenia non può fare altro che cadere sotto alla raffica di calci e pugni di Let Us Duo Her.

Malenia rimarrà sempre impressa nella mente dei giocatori di Elden Ring, per un motivo o per un altro. Se volete celebrarla a modo vostro, trovate anche delle statue a lei dedicate su Amazon al miglior prezzo.

Per non parlare del braccio di Malenia, messo in vendita da Bandai Namco ad un prezzo decisamente... interessante, diciamo.