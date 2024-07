C'è chi dimostra che Shadow of the Erdtree sia "facile"

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è nelle nostre mani da poco più di due settimane, ma gli speedrunner si sono subito messi al lavoro per capire come portare a termine l'espansione il più velocemente possibile.

Complice anche qualche trucchetto dato da alcune nuove armi, sembra tuttavia che il contenuto troppo difficile non è.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, una recente run in occasione dell'evento di beneficenza Summer Games Done Quick ha mostrato che Messmer l'Impalatore può essere battuto in poco più di 26 minuti.

Anche se Messmer non è il boss finale del DLC, è comunque una tappa importante dell'espansione e si trova alla fine di un enorme dungeon.

È più che probabile che abbiate combattuto una manciata di boss prima di trovarlo e, sebbene nessuno dei combattimenti dell'espansione sia particolarmente facile, il suo è sicuramente tra i più difficili.

Questo però non ha rappresentato un reale problema per lo speedrunner Blanxz, il quale ha attraversato il livello più velocemente di quanto si possa fare.

Sebbene Blanxz inizi la corsa con l'avvertenza che «questa non sarà una corsa perfetta perché il DLC è appena uscito», non si può negare che abbia fatto un ottimo lavoro.

Mentre si dirige verso il luogo dove Messmer ci attende, lo Shadow Keep, si assicura di prendere alcuni frammenti di Scadutree - uno dei materiali di potenziamento esclusivi del DLC - per aumentare la forza del suo personaggio, assicurandosi di poter infliggere più danni e subire meno gli attacchi in arrivo.

Per il resto, Blanxz fa sembrare il tutto una vera e propria passeggiata di salute (o quasi), come potete vedere nel video poco sopra.

