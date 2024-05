Castlevania torna nei videogiochi, ma non come pensate

Dopo il successo di serie e altri prodotti collegati, nonché il successo e l'iconicità immortale della serie, in molti sperano nel ritorno di Castlevania in un modo o nell'altro e, stavolta, lo farà in Dead by Daylight.

Dead by Daylight è un gioco d'azione horror multiplayer in cui un giocatore assume il ruolo di un brutale killer e gli altri quattro giocano come sopravvissuti. L'obiettivo del Killer è ovviamente sacrificare quanti più sopravvissuti possibile, mentre ogni Sopravvissuto dovrà lavorare insieme agli altri per evadere, fuggire e, soprattutto, rimanere in vita.

Il videogioco horror multiplayer continua ad accogliere personaggi e mondi da altri franchise dei videogiochi, visto che c'è stato spazio anche per accogliere Alan Wake come Sopravvissuto all'interno del gioco, e Castlevania sarà il prossimo.

Annunciato poco fa con un brevissimo teaser, il contenuto di Castlevania per Dead by Daylight non è stato approfondito in alcun modo, rimandando i fan ad un nuovo approfondimento per il 6 agosto prossimo.

Ecco il teaser, in ogni caso:

Non è chiaro quali contenuti specifici saranno aggiunti all'interno di Dead by Daylight, ma possiamo almeno aspettarci Dracula nelle vesti del Killer e, forse, il reveal di Alucard o membri della famiglia Belmont come Sopravvissuti.

Se non altro, rispetto alle altre volte in cui Castlevania si è riaffacciato nel mondo dei videogiochi, stavolta il franchise di Konami torna almeno in un videogioco horror. Piccola consolazione.

In questo modo Dead by Daylight diventa un videogioco sempre più grande, e un franchise che ormai ha una potenza sconfinata al punto di uscire dal mondo dei videogiochi. Il titolo è infatti uno dei tantissimi progetti che arriveranno sul grande schermo, ovviamente prodotto dai maestri dei film horror.

