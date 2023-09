Castlevania potrebbe tornare ma, ancora una volta, non con un videogioco

Castlevania è uno dei tanti franchise videoludici scomparsi sebbene i videogiocatori lo vorrebbero vedere tornare subito, Konami questo lo sa e non fa niente per creare nuovi videogiochi della serie.

Ci dobbiamo accontentare quindi delle collection pubblicate negli ultimi anni (che trovate anche su Amazon) per rivivere quelle avventure.

Advertisement

Oppure delle serie Netflix come Nocturne, annunciata di recente e in arrivo tra poco che metterà in scena Richter Belmont con una origin story del tutto inedita.

E il nuovo indizio di un insider molto affidabile non aiuta certo i giocatori che vorrebbero vedere dei videogiochi di Castlevania.

Billbil-kun, l'insider che puntualmente svela i videogiochi gratis di PlayStation Plus con precisione chirurgica, ha infatti pubblicato un post su X molto particolare.

Lo trovate qui sotto:

Il primo pensiero potrebbe essere quello di un annuncio di un nuovo Castlevania, ma le emoji dei controller e l'hashtag di Xbox farebbero invece pensare al semplice annuncio di nuovi controller a tema con la serie di Konami per Xbox.

Non è la prima volta che la piattaforma di Microsoft propone dell'hardware a tema, come quello al profumo di pizza per intenderci, e non sarebbe affatto strano se replicasse la formula anche in questo caso.

Proprio il crossover con la serie Netflix che arriverà tra pochi giorni potrebbe essere l'assist per Xbox di proporre una collaborazione con Konami per Castelvania, con il Tokyo Game Show di mezzo come mezzo per amplificare l'annuncio.

La speranza è sempre quella di un annuncio di un nuovo videogioco a sorpresa ovviamente, una cosa di cui si parla da un po' e che potrebbe essere arrivata finalmente a maturazione.

D'altronde l'annuncio del "nuovo" Metal Gear Solid alla fine è arrivato, e chissà che non sia giunto il momento anche per Castlevania una volta tanto. Probabilmente saremo smentiti da Konami ancora una volta.