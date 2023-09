Castlevania: Nocturne, domani il primo trailer della nuova serie Netflix

Castlevania: Nocturne è il nuovo progetto seriale di Netflix, che continua ad ampliare la sua offerta relativa al franchise videoludico di Castlevania con una nuova serie.

La storica saga che a contribuito a dare vita (per chi ama le definizioni precise al millimetro) al genere dei metroidvania, che potete trovare in alcune collection su Amazon, manca da moltissimo nel mondo dei videogiochi ma ha trovato una piccola rinascita su Netflix.

Produzioni che già di loro hanno rappresentato una serie imponente di show, con la stagione 4 che si è conclusa giusto due anni fa.

E, dopo il velocissimo reveal di qualche settimana fa, Netflix è pronta a togliere il velo con l'ultimo trailer definitivo di Castlevania: Nocturne.

Domani, infatti, verrà svelato il trailer completo della serie in attesa dell'uscita datata per il 28 settembre.

Liberté, Egalité, Fraternité. Trailer drops tomorrow. Castlevania: Nocturne premieres September 28, only on Netflix. pic.twitter.com/O5gWx3IrjJ

La nuova serie è incentrata sulle origini di Richter Belmont, che si ritroverà a dare la caccia ai vampiri nella Rivoluzione Francese:

«Francia, 1792 - l'apice della Rivoluzione Francese. In una parte remota della Francia occidentale, l'aristocrazia controrivoluzionaria ha stretto un'alleanza con un terrificante Messia Vampiro, che promette di "mangiare il sole" e scatenare un esercito di vampiri e creature notturne per schiacciare la rivoluzione e schiavizzare l'umanità. Annette, una maga dei Caraibi, cerca Richter Belmont, ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per guidare la resistenza.»