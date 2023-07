Castlevania: Nocturne, la serie prequel di Netflix svela trailer e data di uscita

I fan della serie Konami non sono stati troppo fortunati dal punto di vista videoludico, ma Netflix li ha accontentati con delle serie molto apprezzate, a cui si unisce ora Castlevania: Nocturne.

La storica saga di metroidvania, che potete trovare in alcune collection su Amazon, manca da moltissimo nel mondo dei videogiochi in effetti.

Di tanto in tanto sembra che la serie possa tornare da un momento all'altro, ma puntualmente Konami smonta ogni possibile convinzione positiva.

Così i fan, presi dalla disperazione, sognano puntualmente il loro revival ideale nella speranza che Castlevania possa tornare in qualche modo.

Per ora ci pensa Netflix a dare soddisfazione ai fan dei cacciatori di vampiri più famosi dei videogiochi, e stavolta lo fa con una nuova serie.

Castlevania: Nocturne, serie prequel che sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 settembre.

La nuova serie è incentrata sulle origini di Richter Belmont, che si ritroverà a dare la caccia ai vampiri nella Rivoluzione Francese:

«Francia, 1792 - l'apice della Rivoluzione Francese. In una parte remota della Francia occidentale, l'aristocrazia controrivoluzionaria ha stretto un'alleanza con un terrificante Messia Vampiro, che promette di "mangiare il sole" e scatenare un esercito di vampiri e creature notturne per schiacciare la rivoluzione e schiavizzare l'umanità. Annette, una maga dei Caraibi, cerca Richter Belmont, ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri, per guidare la resistenza.»