Capcom è in forma, ma sembra essersi scordata un gioco per strada

Capcom ha da poco pubblicato un nuovo trailer per il sequel di uno dei suoi titoli più sottovalutati, Okami.

Sì, è ufficiale: un seguito di Okami è in fase di sviluppo. Così come Onimusha sta per tornare con Way of the Sword, sempre annunciato ieri notte nel corso dei The Game Awards.

O almeno, questo è quanto sostiene Capcom. E qui mi sorge spontanea una domanda: ma Pragmata che fine ha fatto?

Annunciato ufficialmente nel 2020, Pragmata sembrava una delle grandi promesse di Capcom.

Come ricordato anche da DSO Gaming, l’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare risale a giugno 2023, quando venne mostrato un trailer realizzato con il motore di gioco. Dopodiché, il silenzio più assoluto.

Al momento, Capcom sta lavorando su più fronti: Monster Hunter Wilds, il sequel di Okami (l'originale lo trovate su Amazon), nuovi titoli della saga di Resident Evil e Onimusha: Way of the Sword.

Tra questi, sappiamo che Monster Hunter Wilds arriverà all'inizio del 2025, mentre Onimusha: Way of the Sword è previsto per il 2026.

La paura più grande è che PRAGMATA possa fare la stessa fine di Deep Down. Vi ricordate? Era un progetto ambizioso, con una grafica incredibile per l’epoca, ma Capcom non è mai riuscita a trasformarlo in un gioco completo.

Finito nel limbo dello sviluppo, Deep Down è stato cancellato senza troppi clamori. E se PRAGMATA fosse destinato a seguire la stessa strada? Le sue lunghe assenze e il silenzio attorno al progetto danno proprio quell’impressione.

Ad ogni modo, godiamoci il trailer del nuovo Okami e incrociamo le dita per Pragmata.

Vi ricordiamo che trovate tutte le notizie e i trailer dei The Game Awards 2024 di ieri notte nel nostro recap dedicato.

Ma non solo: vediamo tutti i vincitori dei The Game Awards 2024, premiati durante la nottata del 13 dicembre.